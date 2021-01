Colapso en las bibliotecas municipales por el sistema de reservas

El coronavirus lo ha cambiado todo. Hasta la forma de estudiar en las bibliotecas de la red municipal. Gijón cuenta con once centros repartidos por los barrios y las parroquias. Sin embargo, el protocolo para evitar contagios solo permite, y con aforo reducido, acoger estudiantes en los centros de El Llano, La Calzada y Gijón Sur. La primera es la más grande. Tiene 126 plazas en condiciones normales. Ahora, solo 32 personas pueden coincidir a la vez.

El problema no es tanto el aforo sino la gestión de las reservas, explican los jóvenes. O mejor dicho, la responsabilidad de cada uno a la hora de ir o no. “Hay mucha gente que obtiene su plaza, pero luego no viene. Se ven huecos libres que no se usan”, explica Ana González, una habitual de El Llano. “Si no haces la reserva rápidamente, te quedas sin ella. Y sin ella, no puedes pasar. Es un fastidio”, lamenta una mujer que quiere ser cirujana vascular.

Luis Alonso tiene 27 años y lleva dos opositando para la Policía Nacional. Ayer, se le podía ver al lado de González mirando sus apuntes, apoyados en un pequeño atril metálico. “Es para no forzar el cuello”, dice el aspirante a agente. Sobre el tema de los sitios, se aventura a dar una solución. “Sería más efectivo que no hubiera reservas y pedir el nombre nada más entrar. Se llevaría un mejor control de quien viene y quien no”, indica Alonso, que incide en el problema. “A veces cuesta mucho reservar”, lamenta.

Más sencillo lo tienen en la biblioteca Jovellanos, que depende del Principado. Ana Valdés tiene 22 años y cursa un máster telemático de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Versa sobre como compatibilizar los beneficios de una empresa con el respeto a sus empleados y al medio ambiente. Nota, que, con el virus, la afluencia ha bajado. “Se nota el descenso. Hay menos gente, pero también hay menos sitio”, reconoce. En la red municipal de bibliotecas hay turnos cada tres horas para ventilar y desinfectar el lugar. Además de ágiles de mente, los jóvenes tienen que ser rápidos a la hora de encontrar plaza.