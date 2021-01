La cosecha insuperable del IES El Piles

Sergio Álvarez, Carla Lucas y Francisco Fernández compartieron aulas (los dos chicos incluso guardería) y, aunque con el paso del tiempo cada uno ha perfilado su propio camino, los tres siguen unidos por un pasado y un presente brillantes. “Al terminar el instituto, no tenía ni la menor idea de lo que quería estudiar”, asegura Álvarez. “Sin embargo, y a pesar de haber hecho un primero de Bachillerato desastroso, conseguí remontar en segundo, por lo que tuve cierto margen a la hora de escoger la carrera. Incluso llegaron a concederme una matrícula de honor, como a varios de mis compañeros”, relata.

Acabó en Psicología “prácticamente de rebote”. “El primer semestre no solo no saqué demasiadas buenas notas sino que llegué a plantearme la posibilidad de cambiar de grado, pero fui cogiéndole el gusto y mejorando mis resultados”, explica, ejemplo de que tirar la toalla nunca es una opción. “Tuve mucha suerte de coincidir con los últimos años de servicio de algunos docentes consagrados como Marino Pérez Álvarez, José Carlos Sánchez González, profesor de Historia de la Psicología y principal responsable de que esté hoy donde estoy”, recalca orgulloso de sus logros. “Terminé con una media de algo más de 9,4 y me concedieron el premio, que significa para mí un final de etapa”, reconoce.

Ahora está cursando Filosofía por la UNED y el máster de Formación del Profesorado, pendiente de iniciar un doctorado, y con el recuerdo del paso por el IES El Piles “con gran cariño”, porque en ese centro conoció a grandes amigos y porque muchos profesores le “dejaron un gran recuerdo”. “Alejandro, que daba Matemáticas, supo lidiar conmigo en mis peores momentos, por citar sólo un ejemplo”, asegura.

Carla Lucas finalizó Administración y Dirección de Empresas con una media de 8,975. Llegó al Piles en quinto de Primaria y estuvo en el centro hasta el Bachillerato. “He intentado aprovechar bien el tiempo y a su vez involucrarme en lo que he podido en el ámbito universitario”, cuenta. De hecho, durante el grado se sacó el título first B2 de inglés y empezó con el alemán, además de participar en las becas de mentoring de “Compromiso Asturias”. Del mismo modo, también accedió a las becas PIBE AECA, “donde obtuve, junto a unos compañeros, una mención al galardón por mejor expediente académico en equipo”, explica. También tomó parte en la fundación de la asociación de jóvenes asturianos “New North”.

Mientras ultimaba su trabajo gin de grado, a la gijonesa le salió trabajo en Bilbao, en una forma de consultoría “en la que estoy aprendiendo muchísimo”, sin perder de vista la posibilidad de irse al extranjero a probar suerte una temporada. Tiene el aval de su expediente brillante y el convencimiento de que El Piles le “ha dado la mejor base para luego hacer una buena construcción encima”. “Gracias a todo lo que me aportó el instituto, tanto primero en la ESO como después en Bachillerato, he tenido una base para ser quien soy hoy, y eso no se puede pagar con nada ni agradecer lo suficiente”, recalca. “Tuve unos magníficos profesores, que me guardo y recuerdo con mucho cariño y que me ayudaron a construirme como persona y profesional”, añade.

De la misma opinión es Francisco Fernández, quien llevó a cabo toda su formación en el Piles, de Primaria a la Universidad. Convencido de que quería estudiar Medicina, se esforzó al máximo para tener una nota media que le garantizase el acceso. Gracias a ello obtuvo uno de los premios del Principado al rendimiento académico en Educación Secundaria Obligatoria. Pero no acabó en Medicina. “No fue así gracias a mi profesor de Lengua, José Luis Fernández López, con quien estaré siempre en deuda”, asegura. “Me insistió en repetidas ocasiones que lo mío eran las letras”, añade. Aunque hizo el Bachillerato Científico Sanitario, se matriculó en Lengua Española y sus Literaturas, con una beca “erasmus” de un año en la Universidad de la Sorbona de París.

A la vuelta, tuvo “la oportunidad de realizar prácticas externas en El Piles”. “Así pude cerrar mi ciclo universitario bajo la tutela del profesor que lo había propiciad”, explica. Su Trabajo Fin de Máster fue dirigido por la profesora de Literatura Española Carmen Alfonso García, “quien me demostró que realmente podía hacer algo verdaderamente mío y útil con mis conocimientos”. Ahora mismo, Francisco está en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, cursando un máster de dos años en Literatura Iberoamericana, Teoría y Metodología del Contacto. Su objetivo es hacer un doctorado y “acabar siendo profesor e investigador universitario en Literatura Española”. Todo ello, y como otros muchos, con el convencimiento de que el IES El Piles le ha marcado para siempre.