“No ha existido nunca veto por parte del gobierno municipal. En política no vale todo”. Así de crítica se mostró ayer Marina Pineda ante las acusaciones vertidas el día anterior por Ciudadanos, que culpa al gobierno local de vetar su propuesta de crear una comisión de control para los fondos europeos. Ambas partes coinciden en que el documento presentado no se ajustaba del todo a la legalidad –la competencia de crear comisiones corresponde en última instancia a la Alcaldesa y no a un grupo local–, pero Ciudadanos cree que su solicitud se podría haber debatido, Pineda les acusa de “mentir a sabiendas”. “En 2017 Marina Pineda presentó una proposición similar y se debatió”, critica el edil Rubén Pérez Carcedo.