Arte para los casetones gijoneses

“Lo que les dije es que, en ningún caso, iba a hacer un grafiti o algo parecido que no tuviera relación con mi obra”, explicó ayer el artista. Nacido en la leonesa Valencia de don Juan en 1964 y avecindado en Asturias desde hace años, Ramón Isidoro es uno de los artistas más destacados de su generación. Para su intervención le asignaron el centro de transformación que se levanta en los jardines del paseo de Begoña, próximos a la calle San Bernardo.

“Era un casetón horrible, todo pintado; lo que no he hecho es el típico grafiti y si una pieza, desde mi estudio, a la que he llevado mi mundo”, explica Ramón Isidoro, artista en el que confluyen intereses que van de la pintura a la instalación, pasando por la fotografía o la escenografía. Desde los años noventa, ha hecho numerosas exposiciones e ideado escenografías para espacios culturales o eventos como el Festival Internacional de Cine Gijón. En los aledaños de la cueva de Valporquero (León) puede verse otra intervención de Ramón Isidoro.

El resultado de su obra en el citado casetón gijonés, titulada “ECO”, ofrece un modelo para futuras actuaciones en algunos de los elementos del desabrido mobiliario urbano de la mayor ciudad asturiana. “Emerge de un concepto sencillo, de larga tradición mitológica y de probada eficacia poética: el eco, como repetición, prolongación y reflejo”, explica la especialista Laila Bermúdez en un texto sobre la intervención de Ramón Isidoro. Y aún dice más: “Se trata de una simplicidad solo aparente, que se enriquece -puede que exponencialmente- con la convivencia física de la intervención en su espacio, y con las especulaciones y diálogos que llegue a favorecer”.

El artista trabajó en su estudio de Luanco en la creación de elementos externos -planchas de composite cubiertas de vinilo- que luego ha anclado en el casetón gijonés. Esos vinilos de espejo recogen, en realidad, el mundo pictórico de Ramón Isidoro y funcionan como lienzos en una galería al aire libre. El título de la obra alude a la ninfa de la mitología griega, Eco, enamorada de su propia voz y educada por las musas. Imágenes sutiles que, como bien dice Laila Bermúdez, son “sutiles” y “proporcionadas”. “No se pretende una conmoción innecesaria en el transeúnte”, añade, antes de hacer resaltar que es una obra lo “bastante contundente para desafiar la rutina del espacio ciudadano y ofrecer un contenido intelectual y lírico”.

“Lo ideal, ahora, es que creciera el rosal que hay en ese jardín”, indica Ramón Isidoro, muy interesado en que su intervención permita establecer un “juego” con los espectadores. Confiesa que, al inicio de la obra, le asustó un poco el espacio: “Estaba sucio, con orines y contenedores”. Lo que pide ahora es que el espacio se mantenga lo más limpio posible. Y que estas propuestas vayan, poco a poco, “calando en la sociedad”.