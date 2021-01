El campo municipal de golf El Tragamón pasará a estar gestionado de forma directa por el Ayuntamiento de Gijón a partir del mes de marzo, una decisión que ha cogido por sorpresa a los socios del Club de Golf Madera III que hasta ahora y “desde hace 32 años” eran responsables de la instalación. “No sabemos por qué nos echan ni por qué en este momento. Esperaron a ver si moríamos económicamente y, como no fue así, pues nos matan. Pero hasta para matar hay que tener estilo”, reprocha Joaquín Concejo, máximo dirigente de la gestora que actualmente lleva la entidad, con 500 socios. “Es un momento inoportuno, hay una pandemia y el club está con una gestora, sin posibilidad de contestar ni tomar ninguna decisión”, lamenta Concejo, que asegura que hasta el inicio de esta semana no sabían de las intenciones del gobierno local. No obstante, el concejal de Deportes, el socialista José Ramón Tuero, asegura que ya en julio de 2019 (apenas un mes después del cambio de gobierno), “ya les expresamos nuestra idea de asumir la gestión del campo”.

La instalación, ubicada en Castiello de Bernueces, tenía adjudicada su explotación a este club deportivo, que nació con la vocación de “difundir y fomentar la práctica del golf, de forma asequible para todas las personas y a todos los niveles en Gijón”. Un contrato de cinco años con posibilidad de otras tantas prórrogas que expiró en marzo de 2018. Con la llegada del actual gobierno local a la Alcaldía en 2019, defiende José Ramón Tuero, se manifestó a los responsables del Club de Golf Madera III su intención de llevar a cabo una gestión directa, “igual que ocurre con el campo municipal de golf de La Llorea”. “Sabían de esas intenciones, lo que no sabían era cuándo se iba a producir”, explica el concejal. Eso sí, Tuero garantiza que los miembros del club así como los matriculados en los cursillos y clases que realizan seguirán teniendo sitio en la instalación.

La decisión, por inesperada, no ha sentado nada bien en el club deportivo, “uno de los que mejor currículum tiene en toda España, con campeones en todas las categorías posibles”, destaca Joaquín Concejo. “Son 32 años, llegamos a tener más de 2.000 socios y muchos estuvieron aquí pico y pala mejorando este campo para que nos tengamos que ir así”, reflexiona el responsable de la gestora, que se ve con las manos atadas porque cualquier decisión, al no contar con una directiva, pasaría por convocar una asamblea de socios, inviable hoy.

Joaquín Concejo, además, teme también por la continuidad de los trabajadores que hasta ahora cuidan y custodian la instalación municipal. Sobre este punto, desde el gobierno local se ve lógico que si la gestión del campo la asume el Patronato Deportivo Municipal eso incluya el personal encargado del mismo.

José Ramón Tuero, no obstante, deberá responder por estas cuestiones en la próxima comisión de Servicios Sociales después de las preguntas formuladas por Foro sobre el futuro de El Tragamón. Los foristas urgen a conocer los proyectos de futuro para esta instalación que el próximo 7 de marzo deberá abandonar Madera III.

El cambio de gestión