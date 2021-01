“Eliminar los bordillos en Cimadevilla es fundamental, no debería generar debate”

¿Son muchos 40 años para un plan de ordenación?

–Depende, algunos envejecen peor que otros. Sí es verdad que 40 años son muchos y ahora pueden resolverse tanto las cosas que había pendientes como las que han ido surgiendo desde entonces.

–¿Cómo era el barrio cuando le tocó diseñar su futuro?

–Muy distinto. Diría que me sonaba a aquello de “Walk on the wild side” de Lou Reed. Era un lugar casi inhóspito. Yo he hecho unos 15 planes similares en centros históricos de todo el país y en muchos me encontré con problemas de todo tipo, pero en Gijón se dieron todas esas circunstancias. A la vez. Teníamos casi un 30% de edificios en ruinas, grandes casonas abandonadas. El puerto local estaba en desuso y se había llevado consigo el cierre de industrias y comercios vinculados a él. También la población tendía al abandono, había mucho envejecimiento, muy poco perfil familiar... Era un sitio difícil, pero veíamos que tenía las condiciones básicas para trabajar.

–Un barrio con potencial.

–Sí, con muchas oportunidades. Creímos en él. Redactamos el plan de Cimadevilla junto al del cerro Santa Catalina, cogiendo el ensanche de Jovellanos, con las zonas de la calle de Los Moros y Munuza y por ahí. Y se hizo casa por casa, edificio por edificio, conociendo a la población y a los comercios y siempre con la ayuda inestimable de la asociación vecinal. Seguro que todavía queda algún vecino de entonces que pueda echar ahora una mano para mejorar.

–¿Qué dificultades puede haber ahora?

–Como entonces, los planes de protección que se hacen en centros históricos tienen un alcance muy medido, incluyen medidas de protección a medio y largo plazo para rehabilitar la zona. Nosotros lo que vimos en su día es que era necesario aplicar también medidas más inmediatas, dar un impulso más a corto plazo, porque creíamos que el barrio estaba en un momento límite. Hicimos muchas cosas. Planteamos aplicar ayudas para la rehabilitación de viviendas y, viendo que no eran suficientes, se diseñó una estrategia articulada con otras medidas. Hubo una actuación de vivienda pública con la que se compró casi 60 edificios para su rehabilitación y priorizando cedérselas a familias jóvenes, con niños. Funcionó. En dos o tres años la gestión ya dio sus frutos. También nos metimos con el tema del Cerro, que era un lugar cerrado de terreno militar. Era una zona excluida de la ciudad, pero con oportunidades magníficas. Lo compramos al Ministerio de Defensa por una cifra que ahora da risa: 680.000 euros.

–Prosiga.

–La otra pata fueron los equipamientos. Fue entonces cuando recuperamos el Palacio de Revillagigedo. Partíamos de la base de que en aquellos años, por herencia de los años 50 y 60, Gijón se había centrado en lo industrial y lo cultural se había quedado en la capital, en Oviedo.

–¿Y Tabacalera?

–En su día no pudimos hacer nada definitivo. Sí dejamos escrito que cuando se vaciase, por su ubicación tan clave en el barrio, debería destinarse a algo importante. Ya vimos que se tardó bastante al final en decidirlo... (ríe). En su día propusimos un listado amplísimo de posibles usos. Otra cosa que logramos en su día fue el tema de la zona deportiva, ya abandonada. Propusimos un puerto deportivo y entonces parecía una idea utópica. Acabó siendo un éxito insospechado. También el antiguo mercado de pescado, que acabó siendo el edificio administrativo de Hacienda. Se cambió todo lo que se pudo en su día, como la reconfiguración simbólica de la muralla romana y de la torre del reloj.

–Con una pequeña polémica por el uso de ladrillos.

–(Ríe). Sí... Es que en arquitectura intentamos evitar lo que se llama un falso histórico, que es reconstruir edificios o estructuras derribadas imitando la estructura original, lo que puede hacer creer a la gente que está viendo una obra original. La hacerlo de esta manera recuerdas la estructura original pero dejas claro que no lo es. Fue un proyecto más simbólico.

–Lo que está ahora sobre la mesa, además del cambio de adoquines y aceras, es crear un hotel de lujo en la antigua sede de la Autoridad Portuaria.

–Las plataformas únicas y la prioridad al peatón es fundamental, así lo hicimos en Oviedo. Yo cuando vi que al final se optaba por otro modelo no lo vi muy claro. Creo que no contentó a nadie, ni a peatones ni a conductores. Las plataformas únicas con prioridad peatonal hoy ya no deberían ser un debate. En cuanto al hotel, no tengo datos, pero la idea no me parece desacertada. Podría ayudar a revitalizar la zona.

–¿Puede plantearse una revisión del PERI?

–Es debatible. Cuarenta años son muchos, pero veo más fundamental resolver lo que ya sabíamos que quedaba pendiente y lo que ha podido surgir desde entonces, como nuevos locales abandonados. A corto plazo ya se puede analizar cómo es la población del barrio, quién vive allí, qué quieren, y también qué edificios están en desuso y cómo pueden recuperarse. Revisar un plan de este estilo da plazos mucho más lentos.