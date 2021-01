El parque natural de Monte Deva, ante el auge de las actividades al aire libre tras la pandemia, afronta un plan de remodelación que incluirá la señalización de su red de senderos y una ampliación de su centro de interpretación, un local que, a juicio del edil de Medio Ambiente, Aurelio Martín, ha quedado “obsoleto” tras su inauguración hace ya casi 20 años. Así lo afirmó el concejal durante la sesión plenaria de ayer, cuando el tema del Monte Deva salió a raíz de una propuesta del Partido Popular que pedía, precisamente, mejorar este entorno natural de la ciudad por su papel clave en la práctica de deporte al aire libre y sin riesgo ante el coronavirus.

Este espacio natural de más de 220 hectáreas y situado entre las parroquias de Deva, Caldones y Santurio se ha vuelto una ruta frecuente de paso para peatones y deportistas que trataban de alejarse estos meses del centro urbano y poder estar al aire libre en condiciones de seguridad. Ante esto, el PP, a través de su edil Ángela Pumariega, había planteado la idea de ampliar la red actual de senderos con el objetivo de impulsar “un espacio privilegiado para realizar actividades de ocio al aire libre” y para equilibrar la oferta a al incremento reciente de la demanda en la zona. Proponían también los populares que los senderos se señalizasen con carteles nuevos para plantear rutas concretas y evitar desviaciones a otros caminos potencialmente peligrosos, además de un plan de choque para revitalizar el centro de interpretación. La medida salió adelante por unanimidad, si bien Martín aclaró que el equipo de gobierno ya tiene previsto acometer casi todo lo solicitado. Ya hay, de hecho, un borrador del plan director que rediseñará el Monte Deva, que se espera que pueda estudiarse en su versión definitiva “en las próximas semanas”, aclaró el concejal.

La oposición, no obstante, propuso algunas mejoras. Ciudadanos, por ejemplo, lamenta que este “entorno privilegiado” de Gijón apenas figure en los programas públicos de oferta turística, que destacan normalmente solo un par de sendas a realizar. También creen que queda pendiente que Martín comparezca para explicar cuál será el futuro del parque después de que su área asuma su gestión junto a la del Jardín Botánico, una petición que el edil apelado saldó explicando que el futuro servicio de Protección y Educación del Medio Natural ya ha convocado la plaza de su nuevo jefe y que se darán más explicaciones “en unos días”, cuando esos trámites avancen. Hasta entonces tampoco se desgranará nada de cómo se acometerá la remodelación del centro de interpretación, aunque sí está previsto que crezca en superficie y se renueve en todos sus espacios interiores.

Los buses eléctricos, prioridad para la nueva flota de Emtusa

Con el único voto en contra de Vox, la propuesta de Podemos de impulsar la renovación de la flota de autobuses de Emtusa salió adelante ayer en el Pleno, aunque con salvedades y tras completarse con aportaciones de Foro y los partidos del gobierno local (PSOE e IU), que aclararon que la renovación paulatina de la flota entra dentro de los gastos corrientes y que las compras de los próximos años priorizará los modelos eléctricos. A juicio de Ciudadanos, no obstante, la flota se verá en problemas si el nivel de compra no se acelera. Vox considera que en la situación actual “no es el momento adecuado” de plantear un aumento en inversiones de este estilo. Tras esta proposición, la tercera y última del orden del día, se abrió el turno de preguntas, en el que Vox, PP y Ciudadanos pidieron información sobre el futuro del albergue en el edificio de Vicasa y sobre cómo se fomentará la ruta gijonesa del Camino de Santiago. No hubo novedad: el plan del albergue seguirá sin ser una realidad hasta 2022 y no se prevé una promoción del Camino. Vox, además, preguntó cómo se evitarán los vertidos de carbón de El Musel a la playa de San Lorenzo, pero el edil Aurelio Martín se limitó a recordar que el plan contra la contaminación de la zona oeste ya incluye medidas de vigilancia y prevención.

Apoyos para impulsar la red de saneamiento rural

El equipo de gobierno aceptó también ayer casi todos los ruegos planteados por la oposición, entre ellos, el propuesto por Podemos para agilizar las labores de saneamiento en la zona rural. El edil Olmo Ron recordó que ya tiene destinado más de un millón de euros de presupuesto. Pidió, no obstante, no caer en “discursos simplistas”. “No es fácil ampliar la red”, destacó. También salió adelante el ruego de Foro, que pedía hacer una campaña de concienciación con personas vulnerables sobre la existencia de bancos que no exigen comisión a sus clientes. Se aceptó, pero porque la edil Salomé Díaz consideró que esa labor ya se hace desde Servicios Sociales. Lo mismo sucedió con el PP, que pedía impulsar el futuro de la regasificadora cediendo un papel prioritario al sector del hidrógeno, algo que la Alcaldesa recordó que ya está previsto hacer. Ciudadanos también pidió impulsar el área metropolitana, recibiendo como respuesta una dura crítica de Marina Pineda, que le animó a convencer a sus “socios de gobierno” –el PP, en Oviedo– para desbloquear el proyecto. No salió adelante el ruego de Foro que pedía ampliar los fondos de la hemeroteca de la ciudad digitalizando más publicaciones locales, entre ellas, la de este diario.