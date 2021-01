Las futuras ayudas directas a hosteleros sin licencia de terraza, aunque parece una idea “razonable”, supondrá en realidad un reparto “injusto” por no diferenciar a los locales con grandes espacios exteriores de los pequeños bares con solo dos mesas fuera. Así lo dice, al menos, el sector afectado tras conocer esta nueva medida anunciada anteayer por el gobierno local, una propuesta de la que de momento se sabe que implicará una inversión de más de un millón de euros y que empezará a tramitarse a partir de marzo. Con estos datos, los hosteleros creen que el anuncio supone “más golpes de ciego” dentro de una gestión municipal que no comparten. Piden, para solventarlo, que el Ayuntamiento negocie con ellos “un plan serio” que abarque todas las peculiaridades del sector y que se cumpla después “con garantías”.

El hostelero David Canteli no tiene licencia de terraza y sería, por tanto, uno de los beneficiarios de las nuevas ayudas. Pero no lo ve claro. “Entiendo que tal y como está planteado, un compañero que tiene una licencia por dos mesas que tiene fuera se queda sin ayudas. No parece que se vaya a diferenciar entre hosteleros con grandes terrazas o pequeñas. Y luego la cuantía, tocaremos a que, ¿a 300 euros? No nos convence”, razona. A juicio de David Sampedro, que como Canteli integra el grupo de Hostelería con Conciencia, lo que necesita la ciudad es “agilidad” a la hora de efectuar los pagos. “Esos cinco millones de las primeras ayudas todavía no han llegado, hay que centrarse. Todavía no hemos visto ningún plan de ayudas que sea palpable”, critica. Otro compañero de grupo, Félix Marcos, reconoce que, al menos, es mejor que se negocien nuevas ayudas directas como esta en vez del plan de bonos, un plan que el Ayuntamiento todavía estudia, pero que “a los chigres no les va a servir de nada”.