Usuarios y trabajadores de El Tragamón recelan del cambio de gestión: “Se perderán empleos”

La preocupación es todavía mayor entre los cinco trabajadores fijos que perderán su empleo una vez que el Patronato asuma las riendas. “Llevo aquí trabajando desde 1994, haciendo de todo. Hasta segando con la guadaña. Temía que esto podía pasar, pero no han sido las mejores formas de hacerlo ni el mejor momento. Ahora nos quedamos sin trabajo en plena pandemia, con las pocas opciones que hay. Creo que deberían haber alargado un poco más para que siguiera Madera III”, compartía ayer la trabajadora Marta Ordieres Canal mientras ordenaba las pelotas recogidas del campo. Junto a ella otros cuatro compañeros que “están en shock” por la repentina decisión del Ayuntamiento. “Si el concejal dice que nos avisó que lo demuestre. Nosotros no podemos demostrar que algo no pasó, pero la primera noticia que tuvimos fue este lunes”, añadió Joaquín Concejo, responsable de la gestora que lleva el club, sobre las palabras del edil de Deportes, José Ramón Tuero, que asegura que al llegar al gobierno en 2019 se avisó de sus intenciones.

Un trato "indigno"

Sobre esta decisión deberá responder en comisión a la interpelación de Foro, que ayer calificó de “indigno” el trato del Ayuntamiento al club Madera III. “Deben tener un trato preferente y acorde a su historia. Esperemos que todo esto no esté enmascarando una ‘operación puente’ para que, en un futuro, el Ayuntamiento otorgue la concesión del campo a un tercero”, apuntó Pelayo Barcia.