El grupo municipal de Vox ha presentado un ruego al equipo de gobierno solicitando al Ayuntamiento que proceda, a la mayor brevedad, a habilitar el método de pago en efectivo en los cajeros ciudadanos. La concejala Laura Hurlé sostiene que, desde que el Consistorio procedió a inhabilitar el método de pago en efectivo, son muchos los vecinos que se han quejado al Consistorio por esta medida. Es necesario que se vuelva a la situación anterior y se pueda utilizar el dinero en los cajeros ciudadanos porque hay muchos gijoneses que no disponen o no utilizan tarjetas financieras como medio de pago y también hay muchas personas que no pueden realizar el pago telemático por falta de medios técnicos”, afirma, por lo que la supresión del pago en efectivo “les está causando muchas molestias y perjuicios, sobre todo a muchas personas mayores que necesitan hacer las recargas para coger el autobús”.

La concejala de Vox recuerda que, con esta decisión, “no se previene ningún contagio” porque las mismas personas que no pueden utilizar dinero metálico en estos cajeros lo usan en el resto d establecimientos.