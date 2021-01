Un vecino de Gijón sin recursos pierde su vivienda tras el incendio de una estufa

“Si ya tenía poco antes, ahora no me queda nada”. El gijonés Pedro Rodríguez se lamentaba así ayer, después de que un fallo en su estufa provocase un gran incendio que ha destrozado por completo su vivienda, un bajo de la calle Río Sella, en el barrio de Contrueces. El afectado, un conocido vecino de 57 años sin recursos, se encontraba fuera del piso cuando las llamas comenzaron a salir por la ventana del baño a primera hora de la mañana, provocando una inmensa humareda y un llamativo despliegue de bomberos y agentes de la Policía Local. El incidente registró varios heridos por el caótico desalojo.

Cuando Rodríguez se acercó a su casa y vio las llamas –y mientras un vecino llamaba a las autoridades–, empezó a picar en las puertas del resto de residentes para que saliesen a la calle y no respirasen el denso humo que subía a las cinco plantas restantes del edificio, lo que provocó que, por los nervios, se registrasen algunas caídas. Una mujer y su hijo de la primera planta, de hecho, tuvieron que acudir al hospital. Ella tiene un esguince en la rodilla. El pequeño, golpes sin gravedad. “Lo peor fue el susto”, exclamó la familia.

El afectado se pasó toda la mañana barriendo los restos de ceniza mientras esperaba a que los operarios se acercasen a recoger todas sus pertenencias, calcinadas y tiradas en la acera. Visiblemente emocionado, el hombre se disculpaba entre lágrimas con los residentes que pasaban por el portal, ya que el accidente quebró la bajante del agua, por lo que los vecinos están a la espera de que la aseguradora les gestione un alojamiento temporal.

Rodríguez, que vive de ayudas y de la solidaridad de vecinos del barrio, espera que Servicios Sociales pueda ofrecerle también un sitio donde vivir. “Es que no me queda nada, se ha caído hasta el techo”, aseguró el gijonés, que intuye que el accidente lo pudo producir su perro. “Para mí que puso la pata en la estufa y la encendió. Cuando vine ya estaba todo destrozado”, explicó. La desgracia, no obstante, pudo haber sido mayor, porque en el piso había un par de bombonas de gas medio vacías que explotaron. “Esto parecía un atentado”, recordaron varios testigos. Rodríguez logró rescatar al perro in extremis, pero supone que tendrá que buscarle un nuevo dueño: “Lo saqué desmayado y le di unos frotes en la barriga y se despertó. Está mayor, lo mejor es que no me lo quede, ya no puedo cuidarlo”.