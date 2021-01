El Ayuntamiento de Gijón ofreció ayer a los tres hermanos de La Calzada que actualmente tienen asignada una vivienda de la empresa pública Viviendas del Principado (Vipasa) con graves problemas de humedades. El Consistorio les ha ofrecido dos alojamientos temporales: una vivienda municipal completamente amueblada o un hostal con dos habitaciones. El hermano mayor y tutor legal de los otros dos chavales, Jordán Santana, rechazó ambas opciones, porque “quedan lejos de nuestra casa, mis hermanos tendrían que pagar todos los días autobús para desplazarse a sus estudios y no tenemos ese dinero”, señala. Además, rechazó esta opción al no poder tener en esas viviendas a sus perros. Pese a la negativa, el Gobierno de Asturias mantendrá reservadas las plazas hasta el miércoles 27 de enero, por si cambiase de opinión.

Del mismo modo, el Ayuntamiento también le ofreció ayer, tras pedir varios partidos que se actuara, la posibilidad de solicitar a su nombre una vivienda pública del Principado, solicitud que debe hacerse en modelo normalizado y ante el propio Ayuntamiento de Gijón, toda vez que sobre la vivienda actual, que estaba a nombre de su madre, pesan varias deudas. Mientras se resolviese su solicitud “se le garantizaría en todo momento un alojamiento temporal, bien en la vivienda municipal o bien en el hostal reservado por el Principado”, recuerda el Gobierno.

Jordán Santana explica que por ahora prefiere quedarse en su vivienda habitual a la espera de poder localizar una nueva vivienda del Principado cerca de su barrio, y que le permita tener a sus perros. Entretanto, sus hermanos pasarían a residir temporalmente en un hotel que les ha gestionado la asociación Mar de Niebla. “Así ellos están más cómodos y yo puedo cuidar de mis animales; no me puedo ir muy lejos porque tengo que alimentarlos y sacarlos a la calle”, señala Santana, quien reclama que “nos arreglen nuestra casa, porque es en la que hemos vivido casi toda nuestra vida”, y sin que ello suponga un traslado lejos de su entorno. “Mis hermanos tienen que estudiar, uno de ellos es menor y no quiero más trastornos para ellos”, afirma Santana.

Los problemas de los tres hermanos vienen del pasado 10 de diciembre, cuando una filtración de agua llenó la vivienda de moho y dieron aviso. Vipasa se puso en contacto con la administradora de fincas del edificio el día 15 de ese mes, puesto que el Principado tiene la propiedad de seis de las 16 viviendas que lo conforman, y en la actualidad ya hay dos presupuestos solicitados para la reparación de los daños en el tejado, tal y como explica el gobierno regional, que asegura que atendió a los hermanos desde el primer momento.