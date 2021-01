Las ayudas a locales hosteleros sin terraza se extenderán también a los negocios de ocio nocturno que cumplan esa condición. Ese fue el matiz que el edil de Promoción Económica, el socialista Santos Tejón, incorporó ayer en comisión –y en respuesta a una pregunta del forista Pelayo Barcia– al anuncio que él mismo había hecho en el último Pleno sobre el desarrollo de una nueva línea de ayudas municipales directas a la hostelería con una dotación de alrededor de un millón de euros y la posibilidad de estar operativas a partir de marzo. Una ayuda que pueda mitigar el impacto de las nuevas restricciones por la tercera ola del covid-19 a un colectivo de hosteleros a los que la imposibilidad de tener terraza dejan al mínimo sus opciones de hacer negocio y tener ingresos.

Lo que no dejó claro el concejal del equipo de gobierno es si las ayudas serían accesibles para quienes, aún teniendo licencia de terraza, no pueden hacer uso de esa instalación. Algo que, indicó el edil de Vox, Eladio de la Concha, es una realidad para muchos negocios de ocio nocturno al estar afectados por el horario de cierre y el toque de queda. Y que tampoco es una realidad ajena a otro tipo de locales. Pero esa no es la única incógnita que las nuevas ayudas de las que habla el gobierno gijonés dejan sobre la mesa. Aunque nadie las rechaza de plano, su falta de definición ha generado las suspicacias tanto de la oposición municipal como de los agentes de la concertación social. “Ni sabemos cómo se financiará ni si el gobierno sabe cuantos locales hosteleros no disponen de terraza, ya que cuando se debatieron las ordenanzas fiscales se dijo que esta información era muy difícil de obtener”, recuerda Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos.

Para los socios del Ayuntamiento en el pacto “Gijón reinicia” a la incertidumbre se suma el malestar contra el gobierno por plantear esa iniciativa por sorpresa y fuera de la mesa de concertación. Un malestar que llevó a los representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras a pedir formalmente, como adelantó ayer LA NUEVA ESPSAÑA, una reunión con la Alcaldesa, la socialista Ana González, y los concejales Santos Tejón y Marina Pineda, para que se les expliquen “esas nuevas medidas de estímulo económico adelantadas por el equipo de gobierno en algún Pleno municipal y en los medios de comunicación locales”. Desde la Alcaldía se recogía ayer el guante aceptando la cita. Sin fecha aún cerrada. Aunque esta mañana el equipo de gobierno y los agentes sociales ya se verán las caras en una reunión de la comisión de seguimiento del pacto “Gijón reinicia” donde esa nueva línea de ayudas será una de las protagonistas. Además, el debate coincidirá en el tiempo con una nueva movilización de los hosteleros en la calle. Hostelería con conciencia ha convocado una protesta este mediodía ante el edificio administrativo del Principado en la calle Mariano Pola.

Empleo y reapertura

No es el primer desencuentro entre los socios de la concertación. Hace unas semanas ya hubo otro importante a cuenta de otro anuncio plenario de Santos Tejón. En esa ocasión adelantando la idea de impulsar unos vales con descuentos financiados por el Ayuntamiento para activar el consumo. Sindicatos y patronal entienden que cualquier nueva idea o medida tiene que negociarse en el marco de la concertación y desde la lealtad entre los firmantes. En el caso concreto de las nuevas ayudas a la hostelería su interés no se limita a que se les defina el proyecto. También quieren saber el coste económico real y de dónde saldrá el dinero. No están dispuestos a que esta nueva medida suponga restar dinero a los proyectos ya comprometidos desde hace un año. Y que ya tienen que lidiar con la complejidad de trabajar con un presupuesto municipal prorrogado.

Al tiempo que se intentan definir nuevas ayudas, se trabaja en hacer efectivo el pago de las viejas ayudas. Las vinculadas a la convocatoria extraordinaria para el mantenimiento del empleo y la reapertura de negocios que se puso en marcha el verano pasado desde “Gijón reinicia” con una dotación económica de cinco millones de euros y los autónomos y pymes de sectores como la hostelería y el comercio como destinatarios prioritarios. En este contexto, la Junta de Gobierno daba ayer luz verde a la octava resolución de esta convocatoria con 170 expedientes, de los que se estimaron 163. En total el gobierno comprometió el pago de 215.939 euros en 89 ayudas por 194.718 euros para la línea 1 de mantenimiento del empleo y 74 ayudas por 21.220 euros para la línea 2 de reapertura de negocios.

Este nuevo paquete de aprobaciones eleva a 1.434 las ayudas concedidas sobre un total de 2.040 solicitudes. Eso conlleva un gasto autorizado ya de 2.015.202,38 euros con un nivel de ejecución de expedientes tramitados del 70,29%. Marina Pineda, edil de Hacienda y portavoz de la Junta de Gobierno, incorporaba al anunció de estos números la reflexión de que “ es un programa absolutamente prioritario” para el equipo de gobierno.