Cuando salió de la prueba no tenía demasiada confianza, pero al final la gijonesa Lucía García, alumna del IES Montevil de 17 años, representará a Asturias en un concurso nacional de ortografía tras ganar el certamen de selección regional, celebrado en Oviedo el pasado mes de noviembre. El primer puesto, no obstante, no obstante, no ha cambiado su vocación. Va a estudiar Física y sigue centrada en las ciencias técnicas.

García explica que es una gran amante de la lectura, aunque el género juvenil, que es el que por edad más debería gustarle, es el que menos le atrae. Lleva una temporada aficionándose a las obras clásicas. Está leyendo ahora -con cierto desconcierto- “Lolita”, de Nabokov, y uno de los libros que más ha disfrutado recientemente es “Grandes esperanzas”, de Charles Dickens. “Yo intuyo que la prueba se me dio bien por eso, porque, como leo mucho, al final vas adquiriendo vocabulario sin darte cuenta”, expone.

Reconoce la gijonesa que le da un poco vergüenza tener que competir a nivel nacional (aunque de momento no sabe cuándo ni dónde se celebrará el certamen), pero al menos aplaude que concursos como estos aún mantengan una dotación económica. En su caso, ha recibido 300 euros, y ahora dedica sus horas de descanso a estudiarse normas ortográficas complejas. Intuye que la prueba nacional será más bien difícil. “Ya en la que hicimos en Oviedo se veía que van un poco a pillar, porque uno de los ejercicios era poner signos de puntuación en un texto que mezclaba diálogos y narración. Pero está bien, la asignatura de Lengua me gusta y me interesa”, concluye esta futura científica literata.