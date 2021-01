“En la jefatura de la Policía Local hay una desidia absoluta que no se puede tolerar”

–¿Cuál es la situación de la Policía Local en este tiempo de pandemia?

–Hay incertidumbre, como profesionales y como ciudadanos. No hay un criterio único en todos los municipios y eso supone un gasto extra de trabajo y de conocimientos en cuanto a las exigencias de cada sitio. Debemos estar previstos para cualquier situación extraordinaria. Estamos cogiendo llamadas hasta de consultas, de si se puede hacer esto o lo otro. Con cada restricción nueva no se sabe si lo anterior sigue vigente.

–Gijón es una ciudad tranquila, pero activa. ¿Han notado incremento de trabajo pese a las restricciones por la pandemia?

–Se incrementa, sí. Éramos una plantilla ya en los límites de lo que debe ser óptimo. Hace ya tiempo que venimos denunciando que no cumplimos con la directiva europea que marca la ratio de población de agentes por habitante. Eso se suma con las jubilaciones, porque somos una plantilla envejecida. La última convocatoria de empleo público, a través del Principado, era lo que exigíamos, un criterio único para los policías locales de Asturias, pero con la pandemia y que era algo novedoso se ha tardado mucho en que esos agentes de nuevo ingreso se incorporen. Es más, hasta el lunes no comenzarían las prácticas de los que obtuvieron plaza.

–¿Cuántos agentes hay ahora mismo en plantilla?

–En plantilla deberíamos ser 320 agentes, y aun así estaríamos sin cumplir con la ratio. Y ahora mismo, funcionando, en activo, en Gijón hay 268. Todo ha sido por jubilaciones. Ahora se incorporarán 23 agentes que empiezan las practicas el día 1, lunes. Pero todavía siguen faltando hasta llegar a lo que se estructura. Hasta el verano no se incorporarán como agentes.

–¿Cómo se organiza el trabajo?

–Con servicios extraordinarios, que los hubo y los hay. Pero lo que necesitamos son más efectivos y no más horas extras.

–¿Ha sido difícil afrontar la pandemia?

–Hay un agotamiento físico y psicológico. No dejamos de tener que actuar con las personas, somos el primer cortafuegos y muchas veces no sabemos en qué situación están. Todos tenemos familia, estamos en nuestros domicilios con familiares con mayor o menor riesgo. Estamos expuestos cada día que trabajamos. Hay compañeros que se tienen que organizar de forma extraordinaria. Algunos ni conviven con sus parejas por esa sencilla razón. Es un agotamiento claro.

–¿Por qué no les vacunan a la vez que a sanitarios y otros cuerpos?

–No lo entendemos. Seguimos siendo los castigados. Ahora se ha publicado en el BOPA que Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil van a tener acceso a los listados de pacientes con covid, ¿y nosotros? Cuando consideraron las profesiones de riesgo al inicio de la pandemia nos excluyeron. ¿Qué diferencia en un patrullero nuestro con uno de Guardia Civil o Policía Nacional? Cuando hacemos controles, nos llaman desde los servicios de salud porque no localizan a una persona que debe estar en cuarentena. Nos piden ir, pero no nos dejan acceder a ese listado. Es la última bofetada.

–¿Han evitado los contagios de agentes en la comisaría de la calle San José?

–Se han evitado, pero creo que por suerte y no por las medidas. Nosotros exigíamos, como hicieron en la comisaría de la Policía Nacional, crear grupos estancos. Todos cumplían con los mismos horarios y se dividían los grupos, para que si uno se contagiaba pudiese estar el otro perfecto. Nosotros tenemos distintas unidades y diferentes horarios, y pedimos estar organizados de esa forma, pero no se nos atendió. Hemos tenido suerte porque contagios no han sido destacables.

–¿Tuvieron medios para protegerse?

–La primera mascarilla que nos dieron era un filtro que ni llegué a utilizar. Nos tuvimos que abastecer nosotros mismos. También ayudó mucha gente anónima que nos lo enviaba, vecinos, entidades o la comunidad china que facilitaron el material. Ahora ya sí hay FPP2, que se nos reponen. Pero al principio estuvimos muy mal. Hemos mejorado.

–¿Podrán utilizar las pistolas táser (eléctrica)?

–Nos gustaría. Es vital para muchas intervenciones. Los policías no somos expertos en artes marciales y no es como las películas. Hay mayor dificultad en medio de la calle. Tener ese medio no letal, aunque lesivo, facilitaría la labor policial. La Policía Local de Madrid ya las utiliza, por algo será.

–Han abierto expediente a un agente por una condena de lesiones tras una trifulca en un partido de fútbol que él jugaba en su tiempo libre. ¿Qué le parece?

–Nos parece extraño porque es la primera vez que vemos a un comisario en prensa pidiendo expediente a un agente. Los cauces son de forma interna, pero ese gran interés en abrir expediente nos resulta extraño. Máxime viendo la trayectoria y lo que ha padecido el agente. Es asombroso que haya salido su nombre, y ya está en manos de Protección de Datos. Esperemos que no sea un interés particular.

–¿Cómo está la relación con la Jefatura desde el Sipla?

–Hay cosas que no se pueden tolerar, como los turnos rotatorios. No figuraban los que daban positivo, te enterabas por ahí. Había una instrucción de Alcaldía que establecía que el jefe de prevención de riesgos debía tener conocimiento de eso para luego tramitarlo. En su día dieron varios positivo y no se tramitó nada. Hay una desidia total y absoluta en esta jefatura. Estamos cansados.

–¿Por eso pidieron que se le abriera expediente al comisario?

–Sí. Es hipócrita abrir expediente disciplinario por algo que ha hecho un agente en su vida privada, a raíz de un partido de fútbol, y que luego, por saltarte una instrucción de Alcaldía no te pasa nada. Parece que en su caso puede coger y obviarlo. Estamos jugando con la salud de los ciudadanos y de los trabajadores. Si eso se ha marcado para todos los jefes de unidad del Ayuntamiento, que los demás están cumpliendo, ¿por qué en la jefatura no? Podrás hacer las atrocidades que ya hemos puesto sobre la mesa, pero esto es muy grave, porque desoyes una orden manifiesta de tu superior jerárquico, que es la Alcaldía, y no te pasa nada. ¿Cómo vas a pedir que los demás cumplan?