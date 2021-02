“El Ayuntamiento ya está haciendo un importante esfuerzo económico así que no me vale el discurso fácil de que hay que poner más dinero. A quienes dicen que hay que poner un millón más, o dos millones más o tres millones más solo les pido que me digan a quien se lo quitamos”. Así de clara fue la Alcaldesa, la socialista Ana González, al explicar las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento para ir más allá en la concesión de ayudas que compensen los negativos efectos del covid en muchos sectores de la economía local.

Pero fue más clara aún al asegurar que el dinero y la responsabilidad de dar ese tipo de ayudas está en las administraciones estatal y autonómica. “Los ayuntamientos lo que podemos hacer es apoyar, que es lo que hacemos. No se puede trasladar a los ayuntamientos lo que corresponde a otros y que todas las reivindicaciones recaigan sobre el presupuesto de Gijón. Hay dos administraciones que tienen mayor capacidad y mayor responsabilidad, y son las que tienen que actuar”, explicó.

El Ayuntamiento ya puso en marcha en verano unas ayudas económicas para el mantenimiento del empleo y la reapertura de negocios. Ayudas pactadas con los agentes de la concertación dentro del pacto “Gijón Reinicia” y que se convocaron con un presupuesto de cinco millones de euros. Ahora, y a iniciativa del equipo de gobierno, se trabaja en otra convocatoria de ayudas con una dotación de un millón de euros y que tendrían como destinatarios prioritarios a los hosteleros que no tienen terraza. Aunque, y en base a la petición de la patronal, también se analiza la viabilidad de llegar a otros sectores como los gimnasios, las agencias de viajes, los hoteles pequeños o los negocios de eventos. Todo está en el aire.

Más allá de esa ayuda directa, el Ayuntamiento ha dejado de cobrar muchas tasas. Una perdida de ingresos que entra dentro de ese “esfuerzo económico tan fuerte que está haciendo este Ayuntamiento” y que ayer reivindicaba la Alcaldesa. González explica que no solo hay que tener en cuenta el dinero que se deja de ingresar; también está la necesidad de inyectar más fondos a Servicios Sociales para cubrir la demanda de ayudas o de compensar a Emtusa con cerca de cuatro millones por la pérdida de viajeros. “O que ahora nos cuesta más limpiar las escuelas porque hay que desinfectarlas varias veces al día”, remató.

Por otro lado, la Alcaldesa adelantó que en unas semanas está prevista una reunión con el Ministerio de Transportes para seguir dando pasos en favor de la licitación de la estación intermodal. Cuya ubicación en Moreda y no frente al Museo del Ferrocarril, como había quedado pactado en el último convenio de la sociedad Gijón al Norte, defiende el actual equipo de gobierno y tiene el apoyo tanto de la administración estatal como autonómica. Todas ellas lideradas por el PSOE.

“La negociación política sobre este tema es continua. ¿Cómo vamos a dejar de negociar sobre uno de los temas mas importantes para la ciudad? Solo que no son cosas que se cierran en un día”, indicó la regidora tras ironizar con un “claro que no hablo todos los días con Madrid pero en diciembre ya quedamos en que se fueran desarrollando los trabajos técnicos, que es algo que se está haciendo y que no es producto de que los técnicos decidan hacerlo sino de la negociación política”.

González mantiene los plazos que sobre la obra anunció en el último pleno sobre el estado del municipio. El cronograma que presentó establecía que este 2021 se licitaría la actualización del proyecto constructivo de la estación en Moreda, contemplado cambios para reducir su coste, y en 2022 se licitarían las obras de construcción de esa estación y de su conexión con el metrotrén.