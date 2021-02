El "caso Eleazar" sigue adelante. La jueza ha rechazado la petición del Ministerio Fiscal, que solicitaba el sobreseimiento de la causa que imputó en diciembre a ocho vigilantes de seguridad y a cinco policías locales por su relación directa o indirecta con la muerte de Eleazar García Hernández. El joven falleció tras un incidentes a las puertas de El Molinón en septiembre de 2019. La defensa de los acusados recurrió el acto esperando este resultado tras conocer que la jueza encargada del proceso concluyó que pudo existir una “relación natural entre la acción de los policías y vigilantes y el resultado luctuoso final”.

El rechazo de esta petición, que es recurrible, se justifica, afirma la jueza, en que la solicitud presentada "se esfuerza en descomponer los hechos" para tratar de desmontarlos. Como ejemplos cita a la vigilante que acabó lesionada después de que García, ya nervioso, se volviese violento. La afectada, cita la magistrada, realizó los trámites para lograr el parte de lesiones "una vez que se tiene constancia del fallecimiento" del joven, y no antes. La jueza tampoco ve claro que el fallecido pudiese ser acusado de un delito de atentado y, en general, sigue habiendo dudas pendientes de aclarar respecto aquella jornada. Lo que sí parece claro es que García fue a ver un partido con su familia, que salió solo del estadio y que, al querer volver a entrar, no pudo. Los vigilantes aseguran que no llevaba encima la entrada y que, ante la negativa, reaccionó de forma violenta contra ellos. Fue reducido a la fuerza y falleció a los pocos minutos en un centro de salud.