La Policía interviene en una celebración en Somió con más de 200 participantes

Las restricciones sanitarias del Principado decretadas para frenar los contagios del virus en el concejo de Gijón solo permiten el consumo en hostelería en las terrazas y con restricciones de comensales de cuatro personas por mesa, que deben mantener en todo momento la distancia de seguridad y llevar la mascarilla. Por esa razón, la cifra de personas que halló la Policía Nacional en el local de Somió llama tanto la atención. Ni la Jefatura Superior de Policía de Asturias, ni ningún organismo oficial quisieron revelar el nombre del establecimiento al que se le tramitó el expediente de sanción.

La información corrió como la pólvora en la parroquia generando gran sorpresa en la hostelería de Somió, que ayer no daba crédito. “No hay muchos hosteleros de Gijón que puedan juntar a 200 personas en su local”, aseguraron varios propietarios, que inciden en que el sector de los eventos “está muerto en Somió”. Albergan razonables dudas de que una intervención que atañe a dos centenares de personas pueda deberse a una reunión informal en un local cualquiera. “La mayoría de los locales no pueden meter tanta gente por aforo y los que pueden no lo llenan. Si la gente ve que un bar está lleno se va a otra parte”, razonan.

Varios de los principales establecimientos se encuentran cerrados hace semanas o aplazando citas previstas por la imposibilidad de organizar grandes reuniones. A los locales más pequeños de la parroquia también les sorprendió enormemente la actuación de la Policía. Explican algunos de los propietarios que, por dimensiones, les sería imposible organizar una celebración semejante ya fuera formal o informal. Tampoco, indican, tienen personal para ello, ya que muchos de los camareros de la zona se encuentran en su casa esperando a que los datos de contagios reviertan y se permita volver a consumir en el interior de los locales.

La Delegación de Gobierno tampoco ofreció ningún detalle sobre las circunstancias en las que se produjo la intervención. Fuentes policiales aseguran que, en casos como este, por el volumen de personas que podrían ser propuestas para sanción, los agentes optan por centrarse tan solo en el establecimiento ante la imposibilidad de identificar y estudiar caso por caso a todos los clientes. No consta, eso sí, que ninguno de los presentes en la cita hubiese respondido a la presencia policial con violencia. Sí parece que varios estaban “incumpliendo de forma clara” las medidas de seguridad, bien fuese por no tener la mascarilla puesta mientras no consumían o por estar en grupos demasiado numerosos.

La de Somió no fue la única intervención policial que se ha producido en Gijón en los últimos días. La Policía Local abrió expedientes a otro local hostelero de la calle Baleares, en el barrio de El Llano, por servir en la barra. Además, los agentes intervinieron en dos fiestas ilegales que se estaban celebrando este fin de semana en diferentes domicilios. Por último, fueron denunciadas nueve personas por no respetar el toque de queda , dos por fumar sin mantener la distancia y otras tres por no hacer uso de la mascarilla cuando se les dio el alto.