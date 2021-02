El retiro de la mujer que atendió a Gijón

No esconde que decidir jubilarse ahora, con 62 años, tiene que ver con la reflexión que sobre las prioridades de la vida dejan estos tiempos convulsos de pandemia. Entre sus prioridades está ahora disfrutar de la infancia de Catalina, ocho meses y su primera nieta. “Quiero vivir con ella lo que no pude vivir con mis hijos por el trabajo”, explica mientras se le ilumina la mirada al recordar el primer gateo de su pequeña. Al otro lado de la balanza, está la pena que le supone dejar a un equipo de 75 personas repartidos entre las oficinas administrativas y los centros municipales integrados de toda la ciudad a las que estos días ha ido visitando para regalar a cada uno una botella de aceite como gesto de despedida y agradecimiento. Todos ellos son la cara y la voz del Ayuntamiento ante los ciudadanos. Están en primera línea.

Puente estuvo, allá por 1996, en el nacimiento del servicio que ahora se llama Relaciones Ciudadanas y antes Atención al Ciudadano. “Los compañeros por el pasillo me preguntaba ¿qué es? Tampoco yo lo tenía claro”, recuerda. Fueron tiempos de viajes por Cataluña y las localidades de la periferia de Madrid para ver cómo se hacían allí las cosas. A partir de esa información tocaba gijonesizar los procedimientos y empezar el trabajo en una remodelada Antigua Pescadería que iba a ser el gran espacio de atención a los gijoneses.

Luego llegarían muchos otros espacios porque la descentralización de servicios fue uno de los pilares del trabajo municipal y el reto de que cualquier gijonés pudiera ser atendido por su Ayuntamiento sin tener que ir a la Plaza Mayor el eje de que se desarrollaran los centros municipales integrados. Esos equipamientos del Coto, La Calzada, El Llano, La Arena y Pumarín–Gijón Sur que ahora son destino habitual de miles de gijoneses.

A Puente le encomendó Areces la tarea de poner en marcha la red de atención al ciudadano . Era todo un reto, pero tambien un alivio después de una etapa laboral dura. Aunque se estrenó en el Ayuntamiento dentro del negociado de contratación y contenciosos, donde estuvo diez años, en 1992 se le propuso la recién creada jefatura de servicio de relaciones laborales. “Quien me lo propuso me habló de paz laboral pero nada. Al poco tiempo estalló el conflicto con los bomberos. Tiempo de expedientes disciplinarios, de desconfianza, de gran conflictividad... Éramos compañeros. La situación era terrible. Para ellos pero también para los técnicos que estaban en la cara oculta del problema”, explica.

Por eso cambiar de aires fue una alegría aunque conllevara mucho trabajo. ¿Valoran los gijoneses el resultado de todo ese esfuerzo por tener a su Ayuntamiento al lado? “Yo creo que sí, y no sólo porque las encuestas nos dicen que el nivel de satisfacción es alto. Para mi la mejor valoración es su utilización. Lo que pasa es que los gijoneses, por naturaleza, somos exigentes y queremos más y mejor”, explica como una gijonesa más.

Lo que no entraba en los planes de Puente era encarar a pocos meses de su jubilación otro reto tan grande como inesperado: pasar de un día a otro de trabajar en los mostradores de cara al público a dar la atención por teléfono desde las casas del personal, incluidos los auxiliares que se reconvirtieron en informadores de manera voluntario. “Pero aguantamos y volvimos con los deberes al día”, afirma. Aquí, Puente vuelve a destacar el compromiso de su equipo. “En este servicio hay muchas personas con mucha vocación. Nuestro servicio es por y para las personas”, indica. Y hace un guiño a quien fuera “jefa de grupo de la oficina del Llano, Dolores García, fallecida en octubre con 52 años y que estuvo en teletrabajo durante todo el tiempo. Con tareas de registro y empadronamiento”.

El coronavirus trajo otra forma de trabajar y otras preguntas. “Lo habitual es que nos pregunten cómo hacer una declaración responsable o que se necesita para empadronarse. Durante el estado de alarma las preguntas eran otras. Algunas con tintes dramáticos. No me olvidaré de una mujer con covid, que no podía moverse para ir a atender a su madre mayor e incapacitada y pedía ayuda ”, recuerda emocionada. El covid-19 impuso el teletrabajo y la cita previa. Conceptos que, en parte, Covadonga Puente tiene claro que han venido para quedarse. Pero eso ya será responsabilidad de otra persona.