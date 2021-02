La jueza investigadora del fallecimiento de Eleazar García, el joven de 30 años y diversidad funcional que falleció tras un altercado en el exterior de El Molinón, ha rechazado el recurso de reforma de los ocho vigilantes de seguridad imputados por detener ilegalmente al varón y por su relación directa o indirecta con su fallecimiento, lo que significa que mantiene su acusación de sentar a los implicados en el banquillo por un delito de homicidio imprudente. La magistrada Belén García Iglesias se basa en que, dada la minusvalía del joven, este debió ser abordado de otra manera, y que su reacción ante la negativa de volver al campo no justificó el proceder de los ocho acusados. La jueza revela que uno de ellos se percató de la minusvalía del joven y otro de que, aunque no enseñó la entrada, sí era consciente de que previamente estuvo en el estadio. Mantiene que la forma de proceder de los imputados guarda relación con la muerte del joven por el estrés que le generó.

“Nosotros no vamos contra colectivos, pedimos justicia porque las personas que tenía que proteger a mi sobrino no lo hicieron”, afirmó Diego García, el tío de la víctima, que aplaude la diligencia de la jueza. “Está siendo muy diligente e imparcial”, aseguró. “Mi sobrino salió a ver un partido de fútbol, iba a pasar un buen día y volvió en una caja de madera”, zanjó el familiar del fallecido.

El nuevo auto sigue en la línea del emitido en diciembre, cuando la jueza mandó al banquillo a los ocho vigilantes de seguridad cuyo recurso no ha prosperado y a otros cinco policías locales que posteriormente participaron en el suceso. La magistrada se centra en su postura en cinco puntos fundamentales. A saber, si el delito de detención ilegal es atribuible a los vigilantes además de a los agentes de Policía, la minusvalía de la víctima, la reacción de Eleazar García ante la negativa de permitirle regresar al campo, las circunstancias de la detención y su relación con la muerte.

Los guardas de seguridad alegaron que el delito de detención ilegal solo sería atribuible a los policías locales. Si bien, para la magistrada, este punto “no resulta indiferente” porque pudo influir “en los delitos que sí se les atribuye”. O sea, el posible homicidio imprudente. Eleazar García trató de entrar a El Molinón, tras haber salido previamente, a las 20.51 horas, momento en que fue retenido. No salió, en vehículo oficial, del recinto hasta pasadas las 21.02 horas y fue a las 22.08 horas cuando se firma su muerte centro de salud del Parque Somió tras ser imposible reanimarlo.

El Juzgado rechaza el recurso de los guardas jurados, que se sentarán en el banquillo

La jueza entiende que la condición de minusválido del joven tiene “una gran relevancia”. Eleazar García tenía una discapacidad del 75 por ciento y una parálisis cerebral diagnosticada. Considera importante el estado del joven tras no poder regresar al campo junto a sus familiares. La jueza entiende, tras visionar las grabaciones, que uno de los implicados fue consciente de la enfermedad de la víctima “por su lenguaje no verbal” y por “la forma de dirigieres a él”. La magistrada afea que no se le leyeran los derechos, amparándose en el supuesto nerviosismo, pero que este no fuera suficiente para motivar la intervención del personal de Cruz Roja “que presenció la escena de inmovilización”.

En cuanto a la reacción de Eleazar García ante la negativa de regresar al estadio, la jueza confirma que el joven quiso entrar al recinto sin presentar la entrada, pero ve “cuestionable” la reacción de los vigilantes. Además, señala que estaba acreditado que uno de ellos sabía que sí había comprado la entrada y que quedó acreditado que anteriormente había estado dentro del recinto. Durante la intervención, el joven mantuvo una reacción “de cierta violencia” con una de las vigilantes. Hecho acreditado, a pesar de no quedar grabado en las cámaras. La jueza señala que la afectada pidió un parte de lesiones cuando conoció el fallecimiento del joven. La magistrada descarta en cualquier caso que Eleazar García cometiera un delito de atentado (uno de los vigilantes llegó a decir que se pensó que era un terrorista).

En cuanto a la detención, la jueza mantiene que esta fue ilegal y afea la “actitud pasiva” de los policías locales, que, ante los hechos, “se limitaron a observar lo que acontece”. La magistrada entiende que “existían otras medidas más moderadas” para proceder por parte de los vigilantes.

Por último, García Iglesias no descarta que estos hechos puedan constituir un delito de homicidio imprudente ya que aunque la muerte se debió a causas naturales, la autopsia incide en que el finado presentaba un nivel elevado de catecolaminas y esteroides en la sangre que “en un corazón graso como el del finado pueden provocar la muerte súbita”. La magistrada entiende que dado el corto paso de tiempo entre la detención y la muerte, ese estrés vino por lo sucedido en el estadio de El Molinón.