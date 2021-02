La zarzuela, a debate en la Escuela de Comercio

Lo habitual para la entidad, según aclara Rubio, era organizar dos o tres actividades semanales y siempre más de una decena al mes. Ahora, la programación se mantiene “como buenamente se puede”, porque las restricciones relacionadas con los perímetros municipales no acaban de quedar claras y muchos ponentes de otras ciudades deciden aplazar su visita a Gijón por temor a que les pare la Policía. “Nosotros en su día les hacíamos un permiso, pero no parece que valga siempre. Tenemos compañeros a los que pararon y les dijeron que eso no servía. Estaría bien que nos lo pudieran aclarar”, comenta el presidente. Como dato positivo, añade, el perímetro en Gijón les está sirviendo para rescatar a “personas interesantes” de la ciudad que se quieran animar a dar alguna charla estas semanas. “Estamos en ello. Hay que romperse un poco la cabeza, pero estamos resistiendo. Nos anima ver que los socios siguen dispuestos a participar”, agrade el presidente.

Que la entidad sea ahora mismo la única con actividades presenciales demuestra, a juicio del resto de la directiva, que el Ateneo Jovellanos sigue con buena salud. “Una de las claves es que siempre hemos sido apolíticos. A día de hoy parece claro que el Ateneo Jovellanos es un referente: se tocan todos los movimientos culturales de manera ininterrumpida y eso, a la larga, influye”, aporta Trinidad Rodríguez. Para Álvaro Muñiz, también de la directiva, la organización se ha mantenido también fuerte por la estabilidad de sus programaciones. “Hay citas que se repiten todos los años, como la militar, que hizo que a Gijón viniesen generales importantísimos. Este año no pudo ser, pero es mi tradición favorita”, afirma. “Otra cita clave son las medallas de oro. Yo recuerdo cuando se la dimos al rey Juan Carlos”, indica Isabel Moro. “El nivel de nuestras programaciones, creo, son envidiadas en otras ciudades”, completa Pilar Arranz. En la misma línea se manifiesta Fidel García.

Las restricciones al ámbito cultural llevan meses siendo fruto de polémica, sobre todo, porque el sector no ve que haya un criterio del todo claro. Rubio, por ejemplo, no entiende por qué sus aforos en la Escuela de Comercio tienen más limitaciones que en un teatro. “Es que además hemos hecho un protocolo muy claro, recogemos los datos y el número de teléfono de todos los asistentes. Lo de los aforos ha sido un golpe porque algunos ponentes entienden, lógicamente, que no les merece la pena trasladarse hasta Gijón para que en el salón de actos haya, como máximo, 20 personas”, razona el presidente, que incide en que para la ciudad “es muy importante que la actividad cultural se mantenga” por el bienestar de sus vecinos. “La gente nos dice que necesita evadirse, por eso, ahora estamos muy centrados en actividades musicales. Es una pena que, viendo a los socios tan interesados en participar y a nosotros tan interesados en ofrecerles cosas, estemos tan limitados”, lamenta.

Como en la mayoría de grupos culturales con solera, el Ateneo Jovellanos sigue teniendo pendiente un relevo generacional que se intenta lograr ahora con más actualizaciones en la página web y contenidos en redes sociales, aunque Rubio explica que, al final, su programación debe regirse por la demanda de sus socios. “Y ellos son gente más bien mayor, así que programamos cosas que les gustan: citas sobre tangos, boleros... Pensamos en hacer en su día actividades con música más moderna, pero no cuajó”, apunta. La actual directiva, compuesta por 13 personas, tiene que “pelear” con un abanico de grupos culturales al alza, también los juveniles. “Cuando esto empezó en 1953 precisamente fue porque no había nada más. De todas formas, ahora estamos grabando conferencias y subiéndolas a Youtube, así que sí que nos estamos modernizando”, concluye Rubio.

La zarzuela, a debate en la Escuela de Comercio

El Ateneo Jovellanos acogió ayer en la Escuela de Comercio una charla con imágenes y proyecciones de música de zarzuela. La cita la protagonizó el presidente de la entidad, Luis Rubio, un reconocido aficionado a la música que destaca la importancia de este género por ser “estrictamente español” y por sus similitudes con otros estilos de Alemania y Francia. La actividad, por las restricciones de aforo y el interés que suscita, se repetirá mañana, jueves, a las 19.00 horas, previa inscripción llamando al 985344274.