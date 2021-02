Habitualmente, la imagen que se tiene del rider (aquel repartidor de comida que lleva pedidos que se tramitan por una aplicación móvil) es la de alguien machacado por condiciones abusivas. Sin embargo, "es un mito". O eso es lo que dice la Asociación Profesional de Riders Autónomos, un colectivo que hoy convocó una manifestación en Gijón con una consigna clara. "No queremos ser trabajadores por cuenta ajena. Queremos seguir siendo autónomos", clama Gonzalo García, el presidente de este colectivo. A eso de las 11 horas, cerca de 30 riders se concentraron en el Centro Comercial de La Calzada. Partieron media hora después hacia El Molinón en sus propios vehículos.

Reclaman, básicamente, que las cosas se queden como estén. Es decir, no quieren un contrato que les regule cuánto tiempo trabajar y en qué condiciones. Señalan que su condición de autónomos les permite "ser libres". Lo cuenta Jhony Fuentes, uno de los manifestantes. "Quiero que se mantenga el esquema de autónomos y tener la libertad para decidir cuando me conecto. No quiero tener que ir a trabajar por ejemplo si nieva, como sucedió en Madrid", destaca. Los allí presentes alaban las condiciones de su trabajo. Están contentos con su beneficio económico y aseguran que no trabajan más de lo que no quieren. "Es un mito el tema de los riders. Una manipulación para regularnos. La mayoría de los que trabajamos de esto no queremos seguir trabajando por cuenta ajena", apuntan.

No es la primera vez que este colectivo sale a la calle. Ya en junio se manifestaron en Oviedo y en Gijón. El movimiento Repartidores Unidos era el responsable de esa convocatoria que también se llevó a cabo en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Palma, Granada, Valencia o Almería. Mientras que en Oviedo recorrió a pie la distancia que separa la Estación de Renfe de la plaza de la Escandalera, en Gijón se han manifestaron con sus vehículos de reparto desde La Calzada hasta la avenida del Molinón, de una forma muy parecida a la de hoy.