“El Auténtico”, conocido atracador de bancos, vuelve a Gijón tras 34 años en prisión: “He desperdiciado toda mi vida”

Fernando Luis Suárez Acevedo sabe dónde pagó por primera vez en euros o dónde estaba cuando España ganó el Mundial, pero es incapaz de recordar la última película que vio en el cine. Y eso es porque de sus 59 años de vida, son más de 34 los que ha pasado encerrado en una celda. Decenas de atracos, tráfico de drogas, falsedad documental y un par de apuñalamientos componen el kilométrico historial delictivo de “El Auténtico”, uno de los reos más veteranos que ahora celebra su libertad. Salió el 1 de diciembre y ha vuelto a su Gijón natal. Vive con su madre y dice que ha aprendido la lección. “He desperdiciado toda mi vida”, asegura.

Su vida sería el sueño de directores como Eloy de la Iglesia o José Antonio de la Loma. El reo es el arquetipo del “quinqi”, del bala perdida con las cartas marcadas por la droga y la violencia desde crío. Pero no es un mártir. Cada vez que el sistema le ha dado una oportunidad este le ha correspondido atracando un banco a punta de pistola o robando una joyería. Pisó una celda por primera vez en 1981, pero su debut con una condena firme data de 1987. Cinco años por robo e intimidación. “Desde entonces, mi vida ha sido la cárcel. Cada vez que tuve un permiso lo quebranté. Nunca se me hizo un programa”, puntualiza.

Sus orígenes se remontan a La Cábila, una pequeña ciudad sin ley al pie del paseo de Begoña. Hijo de un maestro industrial y de una ama de casa, su infancia estuvo muy marcada por la influencia de su abuelo con el que recogía chatarra por la calle. Fue al colegio, pero no fue un buen estudiante. “Era grande y me pegaba con todo el mundo”, recuerda. El punto de no retorno, el momento en el que quizás Suárez Acebedo dejó paso a “El Auténtico”, lo sitúa cuando tenía 13 años. “Quise ir a dar un beso a mi abuelo y no me dejaron. Se había muerto. Era mi cadáver. Me impresionó”, cuenta.

No olvida que su primer delito lo cometió con 14 años. Era el año 1976 y Suárez Acevedo ya se podía considerar a sí mismo un juguete roto. Asaltó una farmacia con nocturnidad y alevosía. No buscaba el dinero, sino drogas. Por entonces, Suárez Acevedo, o un jovencísimo “El Auténtico”, ya estaba enganchado a la heroína. La Policía le pescó semanas después en un prao de Nuevo Gijón. Se estaba “picando” una vena junto a otros compañeros cuando le arrestaron. Alegó que era menor y que él no tendría que estar ahí, pero lo que se ganó fue una buena ristra de palos. “Me quejé, pero me dieron una paliza”, asegura.

Suárez Acevedo dice que está limpio, que ni fuma un pitillo cuando está en una terraza. No siempre fue así. Además de un delincuente condenado por decenas de robos, hay que entender que fue una persona drogodependiente. Heroína, metadona, cocaína... Todo le valía. Su historial médico también es abultado. Tiene diagnosticado el virus VIH, Hepatitis C y una alteración de la conducta por trastorno de la personalidad de etiología psicógena. Todo ello, tal y como consta en un informe de la consejería de Sanidad fechado en 2008, le supone una discapacidad del 60 por ciento, a la que hay que sumarle las autolesiones y heridas de bala.

Navegar por el historial delictivo de Suárez Acebedo es hacerlo por infinidad de folios con cómputos de días en prisión preventiva, días cumplidos, fechas de ingreso y fechas de vencimiento. Ha cometido infinidad de delitos y tiene, según explica, incontables sentencias en su contra. Por diferentes refundiciones y cambios en el código penal, constan en su expediente siete condenas que arrojan una pena de 36 años, 17 meses y cuatro días de los que ha cumplido 12.592 días.

–¿Se adaptó usted a vivir en la cárcel?

–“No”, responde. “Si te adaptas a la cárcel, mueres en ella”, añade.

Suárez Acevedo, quizás por su delicada salud o quizás por su pasado, tiene la memoria frágil. Puede responder con dos anécdotas a una misma pregunta. Por ejemplo, cita que lo de “El Auténtico” le viene porque “no consiente un abuso que no fuera justificado”. Pero, también que “es un mote policial, porque nunca me pillaban”. A la vista está que no fue así. Tampoco esclarece qué delito cometió en primer lugar. Habla de que asaltó varios bancos y joyerías, pero también de una detención en Valencia.

El gijonés cuenta que ha estado en cárceles de media España. Carabanchel (Madrid), La Modelo (Barcelona), Puerto I, Topas (Salamanca), Mansilla de las Mulas (León) y la cárcel de Asturias son algunos ejemplos. También que ha coincidido con mitos de la crónica negra como Redondo Fernández, quien asesinó a tiros a un policía en los Juzgados de Gijón en 1995, o Santi Cobos, la inspiración para el personaje de Malamadre en “Celda 211”.

También que tuvo más de cinco mujeres, que es viudo, que tuvo cinco hermanos, tres de ellos varones y que todos ellos han muerto por su adicción a las drogas. Una condena de la que también se responsabiliza. “Las dejaba a mano y me descuidé”, lamenta. Explica también que cuando iba a robar un banco entraba de traje y con dinero, para simular ir a abrirse una cuenta. Que luego, ya si eso, enseñaba el revólver. Y asegura que en la cárcel, donde se autolesionó y se llegó a poner en huelga de hambre, no ha vivido ni un solo momento de felicidad. Pero eso ya es pasado. Suárez Acevedo salió el 1 de diciembre de la cárcel de Teixeiro (A Coruña), su último calabozo, para vivir con su madre en Gijón. Atrás dejó a “El Auténtico”, la peor pesadilla de mucha gente, incluido él mismo.