Cisma en “Les Caseríes”: varias parroquias del Oeste meditan abandonar la Federación

La Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural “Les Caseríes” se enfrenta a un posible cisma por el Oeste. La asociaciones de Serín, Poago y Monteana no descartan seguir los pasos de Veriña y Lloreda de Tremañes y abandonar la organización que preside Manolo González-Posada desde 2018. Varios líderes vecinales afean al dirigente “su inacción” en materia de contaminación y su gestión en las quejas que terminaron en la mejora del paso a nivel de Poago tras años de demandas vecinales. Señalan que en “Les Caseríes” “se producen prácticas poco democráticas” y sopesan impulsar una unión de asociaciones propia. Por su parte, González-Posada asegura que “no le consta” ninguna de estas críticas y que ni Veriña, ni el resto de colectivos han presentado una renuncia oficial.

El descontento en la zona Oeste del concejo con la cabeza visible de “Les Caseríes” se debe principalmente a la postura de la Federación respecto a la contaminación en las parroquias industriales o cerca de fábricas. Varios líderes vecinales echan de menos desde hace tiempo que el organismo se posicione firmemente en contra de este problema como sí lo ha hecho la Federación con otros asuntos, como la peatonalización del paseo del Muro.

La gota que parece haber colmado la paciencia de algunos representantes vecinales es la gestión que ha hecho “Les Caseríes” respecto al conflicto con el paso a nivel de Poago. En julio, las parroquias de Monteana, San Andrés, Serín, Veriña y Poago tramitaron una carta conjunta al Ayuntamiento solicitando la mejora del obstáculo ferroviario. Cuestión que llevó a término Adif en diciembre. Salvo en la asociación de San Andrés de los Tacones, pendiente de un relevo presidencial desde hace casi un año, en el resto de entidades se echó en falta que la Federación asumiera el liderazgo de la protesta.

González-Posada, que recuerda que la pandemia ha dificultado la posibilidad de celebrar asambleas de la Federación, y que, al contrario que sucede con la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (la FAV) las reuniones telemáticas son más complejas “por la deficiente conexión a internet”, contesta a estas crítica. “Pedimos que enviaran una carta a la Federación para que, si había que hacer algún cambio de tipo legal, se hiciera. Esa carta nunca llegó”, apunta como argumento para justificar su postura. “Considero que ese tema estuvo bien gestionado por los presidentes de la zona”, comenta el el dirigente, cuyo mandato se agota en 2022.

La asociación de vecinos de San Martín de Veriña ya se ha decidido a dar el primer paso para abandonar “Les Caseríes”. Se unirá en el exilio a la asociación de Lloreda-Tremañes, que abandonó el colectivo hace varios meses. “Me salí porque no me siento representado ni por la Federación ni por González-Posada”, concreta José Luis Fernández Bernardo, al que todos conocen como “Aguirre”. “No se puede forzar a la gente a estar en ningún sitio y si sale una unión de las asociaciones de la zona Oeste que mire por los ciudadanos lo valoraremos”, añade.

Mientras tanto, en Serín, cuando la pandemia lo permita, se preguntará a los socios de la asociación si quieren abandonar “Les Caseríes”. En Poago, esta vía de consulta tampoco se descarta. Lo mismo que sucede en Monteana. La asociación de esta parroquia pagó en diciembre la cuota para mantenerse en la Federación pero desde hace tiempo no participa en los asuntos colectivos del organismo vecinal.

Otro de los aspectos que afean a González-Posada es la de asumir una postura única respecto a sus declaraciones en prensa. “Habla por él, no por la Federación”, critica uno de los que sopesan salirse. A ello se refirió ayer el dirigente vecinal. “Cuando hablo, lo hago como presidente y cuando digo mi opinión, especifico que es mi opinión”, asegura. “¿Que no se ha hablado de contaminación? Será porque no se ha planteado en asamblea”, prosigue González-Posada, que lanza un recordatorio. “No corto a nadie a la hora de debatir y no es obligatorio estar en ‘Les Caseríes’”, zanja el líder vecinal ante una polémica que crece por el Oeste.