“Les Caseríes” prepara una reunión para atajar su crisis

El presidente de la Federación de Asociaciones de vecinos de la zona rural “Les Caseríes”, Manuel González-Posada, estudia celebrar una reunión vía móvil para atajar la crisis generada por el descontento de varias parroquias de la zona Oeste, que sopesan abandonar el colectivo por su gestión del problema de la contaminación y las quejas por el paso a nivel de Poago, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. El líder vecinal no marca un plazo para este encuentro y recuerda que las quejas “deben plantearse en la asamblea”.

El concejal de la zona rural, José Ramón Tuero, recordó ayer que la pertenencia a “Les Caseríes” o la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana, la FAV, es una cuestión de preferencias y que lo importante es la pertenencia al distrito. Tuero apunta a que, si alguna asociación como es el caso de Veriña, termina por ingresar en el colectivo que preside Manuel Cañete seguirá “a términos administrativos sigue perteneciendo a la zona rural”.

Por su parte, Manuel Cañete también valoró la polémica que capea su homólogo de la zona rural. Señala que la asociación de vecinos San Martín de Veriña ya solicitó en el pasado su ingreso en la Federación urbana y que su inclusión tendrá que decidirse en la próxima asamblea, fechada para el 1 de marzo. “Tengo respeto absoluto por la Federación rural, entiendo que la situación no es la deseable y que en el fondo nos perjudica a todos”, comenta. Respecto a una posible fusión entre ambas Federaciones, Cañete lo descarta por el momento, aunque con matices. “Siempre digo que Gijón es uno y cuanto más trabajemos en común mejor”, dice. “La zona rural tiene su idiosincrasia. Llevamos tiempo operando por separado y creo que eso ahora mismo nos enriquece”, valora Cañete.

En cuanto a su futuro más inmediato, Manuel González-Posada tiene claro que seguirá en su puesto, al menos hasta 2022, la fecha en la que vence su mandato. “Me reafirmo en que voy a seguir. Mientras no me echen o mientras no dimita, sigo siendo el presidente”, apunta. Por la cabeza del veterano líder no pasa, por el momento, una renuncia “motu proprio”. Respecto a la polémica con la zona Oeste, que ya comentó en este periódico ayer, González-Posada afirmó que “no tiene nada más que comentar” y se remite a la próxima asamblea de “Les Caseríes”. Una asamblea que, de no ser por las medidas sanitarias, ya tendría que haberse celebrado.

La problemática con la zona Oeste, señalan los implicados, se remonta ya a hace algunos meses. Varias asociaciones, entre las que se cuentan las de Serín, Poago y Monteana, no descartar seguir los pasos de Veriña y Lloreda de Tremañes y abandonar “Les Caseríes”. González-Posada destaca que no se ha puesto en contacto con ninguno de los colectivos que baraja su marcha. “No he hablado con ellos ni ellos conmigo. Mi opinión como presidente sobre el tema me la reservo”, finaliza el líder de “Les Caseríes”.