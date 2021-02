Hablan las once charangas ante el Antroxu de la pandemia: “Volveremos con fuerza a darlo todo”

Lo que para muchos se reduce a cinco días de Antroxu, para una parte significativa y muy activa de la fiesta es la culminación a casi medio de año de preparación intensiva y muchas horas de disfrute. A cuatro días del inicio de un Carnaval peculiar –con el jueves de Comadres–, la tristeza y la resignación aflora entre las charangas. “Ya hubiéramos empezado a prepararlo todo en septiembre, pero estos días saldrían esos nervios que tanto echamos de menos para los últimos detalles”, coinciden los representantes de las once charangas de la ciudad que, con pequeños detalles, disfrutarán de este Antroxu peculiar, mientras miran al futuro con ilusión. “Que se preparen, el año que viene volveremos con mucha fuerza a darlo todo”.

El Antroxu de 2020 fue el último gran espectáculo festivo que se libró de la pandemia. Este año el covid se ha llevado por delante toda la animación que rodeaba a esta fiesta. Pero aún así las charangas aportarán algunas dosis virtuales y físicas, cumpliendo con las medidas de seguridad. Representantes de las once charangas se disfrazan para LA NUEVA ESPAÑA y cuentan sus sensaciones y sentimientos, enmarcados en un 2021 cargado de historias: la que sería la búsqueda del tercer triunfo seguido del vigente campeón, el 40.º aniversario de la agrupación más veterana o el frustrado debut de dos charangas nacidas en la pandemia.

En ese último caso se sitúan “Los Mazcaraos”. El colectivo nació en 2020 a la luz del confinamiento. Afincados en la asociación vecinal de Moreda, pensaron por entonces que el 2021 sería más benigno y que podría haber desfile. “Decidimos echarnos hacia adelante y probar suerte, pero qué le vamos a hacer. Saldremos el año que viene y tendremos el doble de fuerza”, cuenta Mario Pandiello.

Situación muy parecida vive “La última y marchamos”, que también se perderá su estreno. “Lo importante es mantener la ilusión. Solo con haberme puesto el disfraz de patatas fritas para esta foto en LA NUEVA ESPAÑA ya me ha hecho muy feliz”, comenta Miriam Herrero. “No nos podemos juntar y es lo más sensato, pero alguna cosina haremos, como adornar el monumento de Octavio Augusto”, explica Marcos González, que también tirará del forma virtual: “Haremos alguna en internet para mantener la magia del carnaval”.

Divertia decidió que este año no se engalane el paseo de Begoña y que el disfraz a Pelayo se ponga en horario de nocturno y en un día sin determinar. No obstante, las charangas aportarán su granito de arena dándole color a la ciudad. “Los Acoplaos” pondrán un disfraz al monolito situado en la calle Naranjo de Bulnes en Nuevo Gijón. “Lo haremos poco a poco, no podemos ir todas la vez”, cuenta su presidenta, Berta Arias. “Es una pena tremenda el no poder disfrutar de este mes de Antroxu, porque no solo nos perdemos el de Gijón, también el resto, porque hacíamos la ruta luego por Villaviciosa, Llanes o Cangas del Narcea”, añade.

Este 2021 la charanga decana, “Los Gijonudos”, cumple 40 años. “Con la que está cayendo quedarnos sin disfrutar la fiesta es el menor de los problemas”, asume Javi Blanco, su presidente. No obstante sí que cuenta con alguna actividad para conmemorar su trayectoria. “Hemos puesto en marcha un concurso de disfraces de perros virtual, para que la gente mande sus fotos. Y seguramente haremos un directo en redes sociales entre los componentes de la peña que se quieran disfrazar”, explica Blanco.

“Los Restallones” también están de cumpleaños, ya que alcanzan las dos décadas. “Se potencia toda la tristeza mucho más estos días, pero por la huella que deja el Antroxu, salvo dos meses de desconexión, le dedicamos el resto del año”, cuenta Gustavo Rodríguez. “Seguramente algún disfraz nos pondremos y nos conectaremos todos por internet, pero al menos adornaremos con un muñeco disfrazado el local de la asociación vecinal Santa Bárbara, donde siempre ensayamos”, explica.

“Seguimos siendo los vigentes campeones”, bromea Diego Goutayer, de “Xareu nel Ñeru”, ganadores de las dos últimas ediciones. “La tercera victoria seguida es secundario, no nos preocupa, nuestro objetivo es el agradecimiento de la gente y que lo pase bien”, afirma Alfonso Pita, que solo se marca un objetivo: “Que este bicho haga el menor daño posible y el día de mañana la gente siga ahí estando para vernos”. Los componentes de la charanga sí que tienen claro que, a título personal, se disfrazarán de alguna manera. “Algo cogeré del armario aunque sea para bajar a comprar el pan”, desvela Beatriz Méndez. “Sin el contacto con la gente y el bullicio, que es lo que hace especial al Antroxu, no es lo mismo”, lamenta Pita.

El bronce del curso pasado se lo llevaron “Los Tardones”, que disfrutó además del título ganador en Arriondas. “Es muy triste lo que ha pasado, porque veníamos de una época muy alta”, destaca Pierre Fernández, expresidente de una agrupación con tradiciones muy arraigadas. Muy célebre es su baño en la playa de San Lorenzo el último domingo del mes, las barbacoas de los fines de semana y las cenas después de los ensayos. Ahora, con el covid eso se acabó. “Llevamos tiempo sin vernos, es toda una pena”, insiste Fernández, que se resiste a revelar cuáles eran sus planes para este carnaval. “Es secreto, por si podemos reciclar alguna idea”, comenta.

En Contrueces, los más jóvenes de “Kop’a Vino” sacan su energía para levantar el ánimo. “Siempre lo vivimos muy fuerte y este año no será menos. Nos faltará ese nudo en el estómago de cuando subimos al Jovellanos, pero alguna sorpresa tenemos preparada”, cuenta Pablo Lozano. “Me disfrazaré toda la semana en el colegio, pero me faltará bailar con la charanga”, añade la pequeña Lorena Iglesias, de ocho años.

El contrapunto lo ponen veteranas de “Os Brasileiros”. “No lo llevo muy bien, lo de que no podamos salir a la calle a pasarlo bien, es una sensación muy especial”, explica Toñi Gutiérrez. “El Antroxu es una forma de distraer a la gente con la que está cayendo, así que alguna cosa haremos, porque el carnaval, teniendo cuidado y con preocupación, tiene que notarse sí o sí”, afirma Covadonga Cid.

“No sé si me disfrazaré, lo decidiré seguro a última hora, que es un poco cómo lo vivimos en esta charanga, siempre de los nervios, introduciendo modificaciones en el último instante”, relata Sara Rubio, de “Perdíos de los nervios”. “Nos da pena que este año, que habíamos incorporado gente nueva, que no podamos disfrutarlo con ellos”, añade.

Migue González, de “Folixa pa toos”. casi se emociona al entrar para hacer la foto para este periódico en el colegio Alfonso Camín, donde siempre ensayaban. “No lo pisaba desde hace un año”, relata. “Ya lo veíamos de lejos que no se iba a poder celebrarlo, después de librar por poco el año pasado. La gente tiene miedo, así que no haremos nada, es algo lógico, así que hay que intentar que no de el bajón para volver con mucha más fuerza”, concluye.