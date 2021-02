La colección de moda lanzada desde Gijón que triunfa entre las famosas

Ha pasado de trabajar como economista en una consultora internacional, con estancias en países como Francia, Sudáfrica o India, a hacerse un hueco cada vez más notable en la moda gracias a su propia firma. La historia de Elisa Álvarez y su proyecto Cyrana, con base en Gijón, es la de un escollo superado y un éxito a priori inesperado.

“Todo surgió cuando fui madre, me di cuenta de que el ritmo de trabajo fuera de España era difícil de conciliar. Y todo se precipitó con la llegada de mi segunda hija, con problemas de epilepsia y un mal pronóstico, que me obligaron a dejar el trabajo para encerrarme con ella en el hospital”, relata la emprendedora, sierense de nacimiento. De aquellos momentos difíciles surgió un proyecto que le llevaba rondando algún tiempo, porque “aunque no tengo formación en moda, siempre se me dio bien dibujar y diseñar”. Además, contaba con las herramientas y el conocimiento necesario para dar vida a su propia empresa, ya que durante 15 años se dedicó a investigar y analizar compañías para implantar módulos de control de costes en varias multinacionales. El plan de contar con su marca se convirtió también en una vía para canalizar las dificultades, de centrar los esfuerzos en un proyecto constructivo.

De esta forma nació Cyrana en 2017, con una primera pequeña colección de prendas sueltas que rápidamente fue creciendo hasta convertirse en una marca de referencia entre numerosas “celebrities” de nuestro país, y hasta de Latinoamérica. Pilar Rubio, Paula Echevarría, Mar Saura, Tamara Falcó, Naty Abascal, la actriz mexicana Jessica Bujaira o la influencer Lady Addict han lucido sus originales creaciones en los últimos tiempos, que han visto la luz de la mano de la diseñadora Adriana Miranda.

Entre las dos, codo con codo, han lanzado una firma que lleva los abrigos de piel como bandera y se define como “el intento de crear algo diferente, original, con prendas muy versátiles y a la vez arriesgadas y divertidas, destinadas a mujeres todoterreno y seguras de sí mismas”, explican.

Sus colecciones se elaboran íntegramente en España, fundamentalmente en Asturias. Trabajan con un taller de Gijón y en su filosofía está “la sostenibilidad y el trabajo con cada vez más pieles procedentes de la industria cárnica, subproductos que si no se desecharían, y que son biodegradables y no generan contaminación”, indica Elisa Álvarez. En otras ocasiones, trabajan con granjas del norte de Europa especialmente certificadas en bienestar animal, y “nunca usamos derivados del petróleo”.

Además de los abrigos que son su seña de identidad han empezado a lanzar también textiles de poliéster reciclado, con prendas que miman al máximo y elaboran de forma artesanal, desde el primer al último paso, “con todo el trabajo hecho en España”, recalca Álvarez, que trabaja ya en una colección de punto para el próximo invierno y que tiene la intención de “abrir una tienda propia que ofrezca a la clienta total looks de nuestra marca”.

Por ahora, venden online y a tiendas multimarca con la ayuda de un “showroom” en Madrid, y en Gijón tienen un local para la venta directa a sus clientas locales de prendas de colecciones anteriores, así como para la organización de eventos.

Hoy en día su hija se ha curado y el proyecto de dedicarse a la moda se ha revelado como todo un acierto, aunque “nunca imaginé que llegaría a esto”, confiesa Elisa Álvarez.

La idea es “ir un paso más allá, seguir creciendo con más prendas y poder tener nuestra propia tienda con todos los productos de Cyrana”. Pese a lo complicado del momento económico actual, “estamos contentas, aunque han bajado las ventas en las tiendas, nos mantenemos”, afirman, con un perfil de clientas dispuestas a gastar más dinero en una prenda diferente, una pequeña obra de arte hecha con mimo. Y desde Gijón.