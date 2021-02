Guille Rosas, sisciplina castrense para el lateral

Poco podía imaginar Javier Rosas que aquel niño que le pedía camisetas de fútbol en cada misión a la que viajaba, su hijo Guille, iba a ser hoy futbolista profesional. Un sueño que el joven canterano cumplió el pasado 1 de febrero, cuando el Sporting le hizo ficha con el primer equipo. Así, Guillermo Rosas Alonso (Gijón, 12-5-2000) se convirtió en jugador de la primera plantilla del Sporting de pleno derecho hasta el verano de 2025. Una condición que estrenó ayer, en el encuentro del club gijonés en Las Gaunas, el primer partido que disputaba desde el parón navideño, tras haberse infectado por covid en el ámbito familiar.

Una meta que, no obstante, poco extraña a sus primeros entrenadores en Mareo, que siempre destacaron su espíritu de sacrificio y buen hacer. Unas cualidades que motivaron que debutara con el primer equipo gijonés el pasado año, en un derbi frente al Oviedo. Gallego apostó por él sin ambages, dando ese paso que Guille Rosas necesitaba: un entrenador que confiara de verdad en él. Tanto es así, que este año suma ya 13 encuentros con el primer equipo y, desde el cierre de este mercado invernal, ya es jugador profesional, con el dorsal 2 a la espalda.

Quienes más le conocen en el ámbito futbolístico remarcan de él su buen tono físico, que le hacen un jugador muy solvente y su capacidad de trabajo. No solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Sabe entender aquello que le piden, asumirlo y hacerlo sin rechistar. Una forma de ser heredada de su padre Javier, marino de la Armada Española y que estuvo en la guerra de los Balcanes y otras misiones internacionales. Esa disciplina castrense caló en Guille desde pequeño, haciéndole un jugador hacendoso, entregado, que lo da todo por sus compañeros y que comete pocos fallos. Cualidades todas ellas que son muy bien valoradas en Mareo. También en sus oficinas, donde el director deportivo, Javi Rico, tiene cierta predilección por el jugador después de haber sido su representante. Una relación contractual apoyada en la amistad entre Rico e Iván, tío de Guille Rosas, tras compartir equipo –Iván también jugó en el Caudal o el Siero en los años 90–. No es la única amistad reseñable de su familia, también con el seleccionador nacional Luis Enrique, con quien Guille Rosas tiene una foto que guarda como oro en paño.

El joven excolegial de La Asunción forma parte de la conocida como “la quinta del cole” que está asaltando el primer equipo con Gragera (también con ficha profesional), Gaspar Campos, Pelayo Suárez o Pablo García. Ellos sí jugaron con el equipo colegial, pero Guille Rosas dio sus primeras patadas al balón con el Xeitosa y, posteriormente, a Mareo, donde lleva más de una década demostrando su personalidad, desparpajo y genes competitivos.

Unas cualidades que le han valido este primer contrato profesional que prometió celebrar junto a sus amigos de toda la vida, los del colegio, a los que invitará a cenar. Quizá en la pizzería D’Aldo, a donde se escapan en pandilla cuando pueden para pasar un rato ameno entre risas y bromas.

Porque esa es otra de las cualidades que mejor definen a Guille Rosas, que es muy alegre y divertido, siempre con una sonrisa en la cara. Aprovecha cualquier instante para hacer bromas y sacar una carcajada a quienes le acompañan. Aquellos que más de cerca le conocen también remarcan la generosidad como otro de sus múltiples atributos positivos. Prueba de ello es que, aunque cuente con una agenda muy apretada, siempre consigue sacar un hueco para invitar a sus amigos a su casa (vive solo, aunque es muy familiar, especialmente en lo relativo a sus abuelos) a jugar a la consola o ver partidos de fútbol y tenis, su otra gran pasión. De hecho, sus ídolos deportivos, más allá del balompié, son los tenistas Roger Federer y, sobre todo, Alexander Zverev, con el que comparte la juventud, el ímpetu y la sensación de haber llegado a la élite para quedarse. En esas quedadas tampoco faltan las conversaciones sobre series como Homeland, una de las que más le gustaron en los últimos tiempos.

Pero Guille Rosas es consciente que el fútbol también conlleva sacrificios. Así lo pudo comprobar al finalizar su periplo en La Asunción. Tras terminar el Bachillerato, los integrantes de “la quinta del cole” tuvieron que viajar a Ciudad Real para jugar la Copa de Campeones juvenil, que enfrenta a los mejores equipos de España de la categoría. Según sus cálculos, y viendo el nivel de los equipos a los que se iban a enfrentar, llegarían a tiempo a la graduación del centro, que se celebraba el mismo día de la final, a la que ni siquiera soñaban con poder acceder. Pero no fue así. Los canteranos de Mareo –un equipo formado por Christian Joel, Pelayo Morilla, Gragera, Gaspar, Pablo García, Mecerreyes o el propio Guille Rosas, entre otros– eliminaron al Barça en semifinales y se plantaron en la final, contra el Atlético de Madrid, con lo que no pudieron estar presentes en su ansiada despedida del colegio que los vio crecer, aunque la ausencia estaba más que justificada. Sin embargo, sus compañeros de promoción sí que estuvieron, de alguna forma, acompañándolos en aquel partido: al volver de la fiesta, sin apenas dormir, se juntaron para ver el encuentro, en el que finalmente el Sporting cayó por 3-1. Una derrota que no empaña la gesta conseguida y que da viva cuenta del nivel de aquella generación, subcampeona de España, que poco a poco se está asentando en el primer equipo.