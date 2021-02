El proyecto para renaturalizar el Piles “lo decidirá el Ayuntamiento”, asegura el Gobierno

El Ministerio para la Transición Ecológica, que es el que repartirá los fondos europeos que el Ayuntamiento de Gijón espera captar para la renaturalización del río Piles, sostiene que la decisión sobre si se mantiene o no el anillo navegable del río compete exclusivamente al gobierno local. El secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán respondió de esa manera, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, al ser interpelado por la advertencia que lanzó el presidente del Grupo de Cultura Covadonga, Antonio Corripio, de que la UE no aceptará que se financie un proyecto que no concite consenso social y en el del Piles hay controversia por el anillo navegable.

Respecto a si el Ministerio estaría dispuesto a aceptar un proyecto para el Piles que incluya la propuesta del Grupo para mantener el anillo navegable, Morán señaló que “yo no puedo condicionar un proyecto que va a presentar el Ayuntamiento; en ese escenario no puedo entrar”. En primer lugar porque no tengo competencias para ello, pero si tengo que hacer eso en cada una de las ciudades que aspiran a ello, imagínate tú”, argumentó.

Hugo Morán se reunió el pasado 8 de enero en Gijón con la alcaldesa, Ana González, para mostrar el respaldo del Gobierno a incluir el proyecto municipal para el Piles entre los financiables con los fondos europeos de reconstrucción para la recuperación ecológica.

Cuatro días después, Corripio presentaba el proyecto que el Grupo había encargado para defender la compatibilidad del anillo navegable con la salubridad del río, opinando que sin consenso Europa no daría el visto bueno a la ayuda a la que aspira el Ayuntamiento e indicando que el Grupo iba a remitir su proyecto al Ayuntamiento, al Principado, al Ministerio y a la UE.

Noventa millones

El secretario de Estado de Medio Ambiente declinó ayer entrar a valorar el planteamiento grupista. Tras explicar que una de las lineas del fondo europeo de recuperación que se marcan es “para la renaturalización de ciudades”, dentro de la cual el Gobierno repartirá 90 millones de euros entre los proyectos que le presenten, Hugo Morán insistió en que “a partir de ahí, las ciudades presentarán sus proyectos, no los vamos a hacer nosotros, serán las ciudades las que presenten sus proyectos y de esos proyectos se verán los que presentan un mejor nivel de adecuación a los objetivos que se marcan y serán a los que se les preste apoyo”.

En ese sentido, respecto a las reclamaciones del Grupo para mantener la instalación deportiva en lugar de eliminar las compuertas del anillo navegable, Morán señaló que “no es una cuestión que yo pueda resolver, tiene que ser el Ayuntamiento y la ciudadanía de Gijón la que lo resuelva y vea cual es su modelo de futuro de ciudad y si este es el proyecto que quieren incorporar ahí. Yo no voy ni a prejuzgar ni a condicionar el resultado final”.

El trámite de la regasificadora, una incógnita respecto a su uso con hidrógeno

Hugo Morán, valoró positivamente el proyecto de hidrógeno verde que promueven en Asturias Enagás y Naturgy y que incluye utilizar los tanques de la regasificadora de El Musel para almacenar este gas, pero aseguró desconocer si la declaración de impacto ambiental que obtendrá en las próximas semanas la regasificadora, para gas natural, servirá para su futura utilización con hidrógeno.

Transición Ecológica está ultimando la tramitación ambiental de la regasificadora de El Musel. Sobre si esa tramitación administrativa servirá para el uso de la planta con hidrógeno o requerirá de una nueva, Morán explicó que para responder a esa pregunta “primero tendríamos que tener sobre la mesa el proyecto, que de partida me parece un proyecto interesante”, agregando que “como proyecto así en abstracto, da un salto cualitativo respecto a la idea anterior que había”, por lo que Hugo Morán considera que “merecerá la pena avanzar en ese proyecto”.

Otro de los asuntos que el Ministerio tiene encarrilados en Gijón es la puesta en servicio de la depuradora del Este, algo que está previsto que se produzca este año y que permitirá a España dejar de pagar la cuantiosa multa impuesta por Europa por los vertidos al mar de aguas fecales sin depurar en la cuenca este de Gijón. Morán sostiene que la depuradora cumple con las exigencias judiciales y con la nueva normativa europea que le es aplicable.