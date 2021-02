“Estamos saliendo razonablemente bien del colapso que provocó la pandemia”

Hace un año que el civilista Benigno Villarejo Alonso (Gijón, 1962) ganó las elecciones a decano del Colegio de la Abogacía de Gijón y Villaviciosa y poco después (tomó posesión el 28 de febrero) todas sus expectativas de mandato se vieron trastocadas por la pandemia sanitaria de coronavirus. Su empeño en el uso de las nuevas tecnologías ha permitido evitar la parálisis.

–¿Cómo ha ido su primer año como decano?

–Casi pisar el Colegio ya estábamos con el estado de alarma. El día 11 de marzo decidimos suspender el servicio de préstamo de togas para evitar contagios y el día 12 tuvimos una junta de gobierno extraordinaria para cerrar las oficinas colegiales. Los primeros días tuvimos que tomar decisiones fuertes y para las que no estábamos preparados. Ni nosotros ni nadie. Ni por conocimiento ni experiencia sabíamos qué había que hacer. Fueron medidas arriesgadas, pero ha sido un año en el que si no es por la experiencia que teníamos muchos de los miembros de la junta hubiese sido muy difícil de llevar adelante la gestión del Colegio. Eran tantas las dificultades que no hubiese habido manera de hacerlo. Aunque haya proyectos que no han podido salir adelante o se han paralizado, estamos razonablemente satisfechos de la gestión y de que las cosas no hayan provocado el colapso.

–¿Qué efectos ha tenido la pandemia en la abogacía gijonesa?

–Dejando de lado los aspectos sociosanitarios, ha provocado una enorme tristeza personal, social y profesional. En todos los sentidos. En cuanto a la actividad, como consecuencia del cierre de las oficinas judiciales, la suspensión de plazos, la vida se detuvo durante tres meses. Todo eso provocó inexorablemente un atasco del que se está saliendo razonablemente de él. Hay motivos para estar satisfechos de cómo evolucionan las cosas, sabedores de que este año se irá normalizando todo de nuevo. Pero ojo, para volver al punto de como estábamos en marzo del año pasado. Porque el que en ese momento ya estaba colapsado antes de la pandemia seguirá con problemas.

–Continúe.

–Esa es la crítica que hacemos a la administración, que deberían dotar de más medios a determinadas oficinas judiciales. Lo hemos visto, por ejemplo, en la forma de llevar a cabo las actuaciones en los Juzgados de Instrucción, en los servicios de guardia, porque a muchos imputados no se les practicaban las diligencias correspondientes en aquel momento y esas declaraciones se difirieron en el tiempo y se están celebrando ahora.

–¿Cómo han tratado de paliar esos efectos a través de la gestión del turno de oficio?

–Planteamos el desdoblamiento del servicio de guardia, en el que llamamos la guardia “de otros juzgados”, el que se ocupa del orden penal. Esa persona de guardia la compartían los cinco juzgados de instrucción y el de Violencia, además de determinadas actuaciones para los otros tres juzgados penales. Uno solo para nueve juzgados. El de Violencia absorbe mucho al de guardia, y se producía el colapso de que no podía con todo. Se producían incidencias y quejas. Por eso decidimos poner a dos abogados de guardia para repartir la carga.

–¿Ha dado resultado?

–Desde entonces no hemos tenido ningún problema, tal y como me confirman los magistrados de instrucción. El problema es que esta medida estaba prevista por la viceconsejería solo hasta marzo, pero queremos que se prorrogue porque incide positivamente en el tema del derecho de defensa.

–Otra de las novedades que trajo esta pandemia fueron las audiencias previas en materia civil de forma digital. ¿Se mantendrá?

–La ley establece que hasta el 20 de junio habrá preponderancia de actos judiciales por presencia telemática. En Asturias optamos por celebrar fases piloto y valorar la experiencia y a partir de ahí elaborar un protocolo que permitiera dotar de seguridad a la intervención que se produzca. En Gijón, están el Juzgado de Primera Instancia 4 y Mercantil 3. Han sido bastantes, y hay varias señaladas. Estamos en esa dinámica. De aquí a junio seguirán, pero luego no sabemos si seguirán existiendo o no. Es verdad que el anteproyecto de eficiencia procesal alude a la imposición o incremento del uso de los medios tecnológicos. El problema que vemos es que el servicio judicial necesita un mayor auxilio técnico para preparar un juicio telemático.

–¿Por qué?

–Para los abogados es más sencilla la herramienta y la utilizamos más, pero hay magistrados que si no son avezados les resulta complicado preparar, convocar y trabajar con la herramienta. Ahí debería hacerse hincapié. Pero como profesionales, lo que ayude a que todo vaya más rápido es lo que queremos, nosotros y nuestros clientes que es a quienes debe ir enfocado todo.

–¿Qué destacaría de su mandato en cuanto a la justicia gratuita?

–Ha habido tres puntos donde estuvimos presentes. Lo primero es la publicación de un nuevo reglamento de justicia gratuita. Hicimos mucho esfuerzo, nosotros y el colegio de Oviedo. Se daba una retribución que era inferior a lo que se estaba pagando, entonces peleamos hasta que en septiembre se incrementaron un 4,5% linealmente todas las retribuciones. Y se aplicó retroactivamente al 4 de junio, que fue cuando entró en vigor el nuevo reglamento. Todo eso trajo dos cosas principales, por un lado, y principal, que se creaba la nueva guardia de atención de delitos sexuales, trata, menores y discapacitados. Está en marcha y ahora hemos realizado un curso formativo para especializar a los compañeros.

–Prosiga.

–Y también, pese a estar cerrados y seguir trabajado, hemos tramitamos entre marzo y julio 700 solicitudes de justicia gratuita y resolvimos más de 800, porque había alguna pendiente de resolver de febrero. El ritmo fue muy bueno. Es lo más relevante.

–¿Han ayudado a los colegiados?

–Está la formación y participamos en iniciativas económicas con mutualidad, Consejo General de la Abogacía y entidades bancarias para dar recursos a los compañeros. En diciembre, el propio Colegio dio una cantidad para que los que solicitaron y acreditasen pocos recursos pudieran tener una ayuda económica directa no reembolsable.

–¿Han logrado ayuda de la administración?

–Determinados convenios con administraciones públicas han servido mucho. Por ejemplo, convenimos con el ente público de servicios tributarios del Principado una fórmula que permitiera nuestra intervención como colaborador en la tramitación, gestión y pago de tributos de naturaleza autonómica. Eso fue muy importante por todos los problemas que hubo por conseguir cita previa y demás. De hecho, hemos firmado con el Principado un nuevo convenio para gestionar mejor la totalidad de estos tributos.

–¿Tiene en mente algún nuevo proyecto?

–Estamos trabajando mucho en el tema formativo. Con el confinamiento y la imposibilidad de disponer del personal técnico lo hicimos con vídeos, grabando vídeos a los ponentes que compartimos con otros colegios, como el de Barcelona, para no dejar de hacer formación. Donde más estamos volcados es en la formación online.

–¿Sirvió de algo hacer el mes de agosto parcialmente hábil?

–Desde el primer momento estuvimos en contra. Fue todo un sinsentido que tuvo más idea de popularidad de hacer que se seguía trabajando. Hubo incertidumbre, grande y no sirvió para paliar el problema.