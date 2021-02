“Amorante”, que actúa hoy en Gijón: “Soy como el que domina varios deportes y los practica”

Reconoce Iban Urizar, voz y parte instrumental de “Amorante”, que su sonido de cabecera es el de la trompeta. “Es mi preferido, mi base, pero también toco durante el concierto el armonio, la guitarra española o los pedales de luz para ordenar y construir mis composiciones”, explica. El artista vasco actuará esta tarde en el teatro Jovellanos (20.00 horas), con una propuesta que aúna sonidos que incluyen aires orientales, flamencos y tradicionales. “Este sonido está planteado desde la música tradicional, pero no solo estéticamente, porque también abordo lo tradicional desde las letras, poniéndole un traje mas contemporáneo”, reflexiona.

Su puesta en escena sorprende. Esa idea de ser mulinstrumentista le hace ser como el deportista que le encantan todas las modalidades. “Soy como el que domina varios deportes y los practica. El mítico que juega el fútbol, pero se le da bien también el balonmano o la bicicleta y lo disfruta. Soy feliz en el escenario contando mis historias, algunas reales y otras inventadas”, destaca.

Iban Urizar utiliza el euskera para expresarse en sus actuaciones. Consigue así, “trasladar esa sensación de música popular, de pueblo”, reconoce antes de explicar que en su caso la pandemia no le ha perjudicado. “Al ser yo solo, no tener mucho que mover y desplazarme, me han salido muchos conciertos, estoy contento”, dice la voz de “Amorante”, que fue antes componente de “Café Teatro”.