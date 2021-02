El Antroxu online empieza por la zona oeste

El Antroxu ya se asoma por la zona oeste de Gijón. Ayer, los jóvenes de la asociación Mar de Niebla, en La Calzada, se engalanaron con sus disfraces para animar la primera jornada de una fiesta que en el barrio, como en el resto de la ciudad, será virtual. La iniciativa “Creando Comunidad”, que engloba a diferentes entidades, se puso en marcha para que hasta el martes de la próxima semana los vecinos se disfracen y compartan sus fotos en las redes sociales con el hashtag “#antroxu21oestexixon”. “De momento, en el primer día ha habido poco movimiento en la red, aquí nos hemos disfrazado ya para dar el primer empujón y animar”, cuenta Nerea Rivera, trabajadora de Mar de Niebla, que ayer predicó con el ejemplo junto a Jonathan Varela. Ambos posaron en un “photocall” habilitado en la sede de la asociación.

“Voy de pirata, pero no quiero ponerme el parche”. Solo tiene cinco años, pero Marco Márquez habla con firmeza. Es un apasionado del Antroxu. Como Cloé Vallejo, que opta por vestirse de “Maléfica”, en una semana en la que también lucirá su disfraz en otro lugar: “Al cole voy a ir de bruja”.

Margot Suárez y Sara Peón son las responsables de este grupo de infancia de tres a cinco años, que de una forma segura de socializar, en el local de Mar de Niebla. “Es muy importante para ellos, el Antroxu no es solo una fiesta, es una actividad estimulante, porque ellos mismos han elaborado los gorros de corazones, o pintado y dibujado sus mascarillas”, relata Suárez. “Ya están pasando un momento bastante difícil con esto del virus, como todos, así que este Antroxu les sirve para sacar una sonrisa”, detalla.

En Mar de Niebla realizan diferentes ciclos temáticos durante el año, como el destinado al “Día de la paz” el pasado mes de enero. Alana Quino, Fadel Sougou, Lucero Vega, Tania Alcántara y Zaynab Esoussi fueron otros de los niños que disfrutaron, cumpliendo las medidas de seguridad, de un Antroxu peculiar, con una actividad casi testimonial en Gijón físicamente, pero que va encauzada a dejar huella en el plano digital.

En la iniciativa creando comunidad, para subir fotos a las redes sociales, participan los AMPAS de trece centros educativos de la zona, sumando escuelas infantiles, colegios e institutos. Además también se han sumado, junto a Mar de Niebla, otras once asociaciones y entidades: “Abierto hasta el amanecer”, la Fundación Secretariado Gitano, la Asociación Cultural “Súbete”, Baloncesto Arbeyal, Expoacción, Iniciativas Solidaridad y Empleo, Asociación Gitana de Gijón, Fundación Municipal de Cultural, Universidad Popular y Ateneo de La Calzada. “Siempre organizábamos los pasacalles y el Antroxu aquí. Este año no puede ser, pero no queremos que se pierda ese espíritu, y que las acciones colectivas no se pierdan, aunque desde una vertiente digital”, explican los promotores.