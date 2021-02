La nueva ordenanza de movilidad hará obligatorio el uso del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) de uso privado, la categoría en la que se encuentran los patinetes eléctricos, cuando estos circulen por la calzada. Así lo recoge la norma en sus artículos 50.5 y 151.13 en el que, en virtud de la Ley de Seguridad Vial, se prevén multas de hasta 200 euros y la inmovilización del vehículo para aquellos que no cumplan con la norma. La novedad ha caído como un jarro de agua fría en Reby, la única firma, junto a Hi Mobility, que oferta en Gijón este servicio, que baraja dejar de operar en la ciudad ante los elevados costes que implicaría adaptar su flota de 150 vehículos al casco. “Desincentivará el uso de este transporte”, advierte David Gómez, responsable de Reby y Tucycle en Gijón.

El área de Movilidad del Ayuntamiento ha iniciado una ronda de contactos con las empresas que se verán afectadas por esta normativa. Gómez mantuvo ayer un encuentro en el Ayuntamiento para tratar una regla que, de implantarse, convertiría a Gijón en una de las primeras ciudades de España en hacer obligatorio el casco en patinete eléctrico. La norma descarta que la medida se haga extensiva a los ciclistas, lo que a juicio de Gómez supone “una discriminación”. “No entendemos la decisión. Descenderá el uso y empujará a mucha gente a volver a usar una opción contaminante”, lamenta.

El empresario ve complicado adaptar sus 150 vehículos a la normativa por la estructura de los patinetes. Gómez no descarta tener que adquirir otros vehículos diferentes a los actuales, pero aún así ve complicado instalar la maleta donde tendrían que guardarse las protecciones. El responsable de Reby entiende que sería necesario idear un sistema de apertura y cierre electrónico. Hasta ahora, los patinetes de esta firma, para los que ningún tipo de permiso de circulación para su uso, se desbloquean mediante una aplicación móvil que da al usuario el código para abrir el candado.

David Gómez, que, a través de Tucycle ha incorporado a su flota 30 motos eléctricas, ve prácticamente imposible que sea el usuario el que aporte su propio casco por sus hábitos de consumo. “Mucha gente no sale de casa sabiendo que va a coger un patinete y también hay muchos turistas que usan este sistema”, lamenta. Por ello, la firma, con 25.000 usuarios activos y seis trabajadores, no descarta dejar de operar en Gijón en el caso de no ver viabilidad al uso del casco. Por la pandemia, el consumo, sobre todo en horario nocturno, ha caído considerablemente.

Dudas en Foro

Para hoy a las 10.30 horas está fijada la Comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente. El concejal de Foro Pelayo Barcia registró la pasada semana varias preguntas sobre la obligatoriedad del casco en los vehículos de movilidad personal. El edil quiere saber en qué consistirá el proceso de inmovilización de un vehículo y se cuestiona si se llegarán a retirar estos transportes en el caso de que el usuario no lleve casco. Barcia preguntará también por los métodos de los que dispone la Policía Local para llevar a cabo esa tarea, donde se almacenarán y si se cobrarán tasas por dicha retirada.