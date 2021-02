El jazz quiere colarse entre la juventud y llega al teatro Jovellanos con César Latorre

César Latorre, un gijonés en su casa, inicia este viernes el ciclo dedicado al jazz en el teatro Jovellanos (19.30 horas). Una cita pensada para intentar enganchar al público joven. Esa es la gran meta que se marca este músico y docente, que presentará su nuevo trabajo “Lucidity”. “Hay que darle más visibilidad al jazz. La clave para conectar con los jóvenes es que en este estilo la palabra tiene mucho poder, como en el rap. Les diría que lo prueben, una vez que lo vean descubrirán que el jazz te abre el cerebro y que es muy bonito”, comenta Latorre.

Su actuación será la primera de las tres que ocuparán este fin de semana el Jovellanos, dentro del festival “Jazz Gijón”. El sábado será el turno para “Bombará”, una formación que integran Helios Amor, Cris Montull, Horacio García y Manu Molina, y que hará un recorrido por la música brasileña, desde el inicio de la “bossa nova” hasta la actualidad, con un sentido homenaje a los principales compositores de esta música. Mientras que Eladio Díaz conjugará folk, jazz, música clásica y poesía, en un alegato de respeto a la naturaleza y de expresión reivindicativa en torno a la libertad artística.

César Latorre se presentará en el Jovellanos con “Lucidity”. “La base del proyecto fue que me puse a pensar en la pandemia, en el archivo de grabaciones caseras, y descubrí un par de improvisaciones que me gustaron muchísimo, y la transcribí”, confiesa. “Eran canciones hechas y derechas, y por eso el nombre, por esa lucidez que aúna ese momento mágico de inspiración, que te sientas al piano y aparece una melodía en la que está todo redondo”, subraya el artista gijonés.

El público, en su actuación, se encontrará con un guiño al pop. “Consta de arreglos conocidos, con parte de pop y de cómo pasarlo al plano jazzístico. Presento una composición propia que deja mucho a esa responsabilidad, de meterse en el papel de dejarse ir y que tenga sentido lo que presento”, comenta.

Latorre regresa al Jovellanos, donde tocó junto a Sheila Jordán hace un par de años. “Siempre hay más responsabilidad por actuar en casa, es un lujazo por la acústica, pero tengo esa sensación de que tengo que hacerlo muy bien”, desvela.

Con ese mensaje de que la juventud descubra el jazz, César Latorre se retrotrae a cuando tenía 20 años y lo descubrió. “Entiendo que es difícil, porque en España nunca hubo esa cultura de jazz, no conozco apenas gente de 14 años que lo escuche, salvo los que lo estudien y los amantes de la música clásica. A mí me pasó, que me aficioné con veinte años y me costó, pero me emocionó y cautivó”, analiza. “Por un cuestión histórico a este género le ha costado despegar, porque en la dictadura era música tabú y nunca llegó a ese concepto de música popular”, señala Latorre, la primera voz de “Jazz Gijón”, un ciclo que sonará desde el viernes al domingo en el Jovellanos.