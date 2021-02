Seis firmas de patinetes se interesan por el servicio en plena polémica por el casco

La obligatoriedad del casco para circular por la calzada con un patinete eléctrico entrará en vigor en marzo, una vez se apruebe la ordenanza de movilidad. La medida ha generado polémica porque Reby, una de las dos firmas que ofrece este servicio, baraja abandonar Gijón por la imposición de las protecciones, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Una situación que no preocupa al gobierno local, que ayer reveló hay seis empresas del sector interesadas en operar en la ciudad, una de ellas con un parque de 400 vehículos. Foro es el único partido de la oposición que, sin oponerse al casco, pide retrasar la entrada en vigor de la norma, aceptada por la mayoría de los usuarios y que el concejal de Movilidad, Aurelio Martín, entiende como “una cuestión de seguridad vial”.

Los usuarios de vehículos de movilidad personal, la categoría en la que se encuentran los patinetes eléctricos, no tienen problemas con el uso de los casco. Así lo cuenta Daniel Luna, un joven que se desplaza al trabajo en este medio. “Para salir a la carretera no está de más”, afirma. Pablo López, de 38 años, no lo tiene tan claro. “Compré un patinete porque ir sin casco no estaba prohibido”, asegura. “Va a ser un engorro, sobre todo, para ir a los sitios”, añade. Una idea que tiene también Juan Aguilar, que sin embargo, acoge de buen grado la propuesta. “Será incómodo, pero dará seguridad”, apostilla.

El normativa se discutió ayer en la comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente. Aurelio Martín recordó que ningún partido ni empresa presentaron alegaciones en contra del casco. Reby llegó a redactar un documento que entregó fuera de plazo. Tampoco alegó Hi Mobility, la otra firma que ofrece este servicio en Gijón. “Vemos discriminatorio que no sea obligatorio en bicis, pero trataremos de adaptarnos”, asevera Alejandro Díaz, presidente del Grupo Baldajos.

Hasta ahora, los menores de 16 años que emplearan estos vehículos eran los únicos que debían protegerse la cabeza. A partir de marzo, todos los usuarios de VPMs deberán hacerlo, aunque solo para ir por la calzada. Quien se niegue puede ser multado con 200 euros y afrontar una inmovilización del vehículo. “Estamos regulando el uso de los vehículos que pueden alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora y que tienen menos estabilidad”, asegura Martín, que ayer desveló que hay seis empresas interesadas en ofrecer este servicio en Gijón. Para adjudicar el concurso, la concejalía de Movilidad redactará un pliego de prescripciones técnicas.

Solo Foro se mostró más combativo con la normativa, aunque sin negarse al casco obligatorio. El concejal Pelayo Barcia reclama retrasar la entrada en vigor de la imposición hasta que otras ciudades la adopten también. “Si un turista se va con una multa por algo que en su municipio no es obligatorio se da mala imagen”, afirma. “Tener una norma diferente de movilidad a la de otras ciudades similares puede espantar empresas”, añade.

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, aboga por una solución que permita “encajar la norma con las empresas de alquiler”. Eladio de la Concha, de Vox, señala que el casco “puede desincentivar el uso” pero confía en que las firmas que ofertan este servicio “puedan hacerlo atractivo”. Alberto López-Asenjo, del PP, aboga por la protección y “normas consensuadas”. “Hay ciudades donde ya se implantó y el servicio siguió funcionado así que sí que hay empresas interesadas en ofrecerlo”, advierte Laura Tuero, de Podemos.

Los patinetes eléctricos son un vehículo en auge en las calles de Gijón. Hay dos empresas que los alquilan, Reby, que tiene una flota de 150 vehículos, y Hi Mobility, que cuenta con 250 vehículos de este tipo de diferentes características.