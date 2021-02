La sardina del Antroxu de este año ha publicado hoy su primer comunicado en redes. Está, como ella reconoce, "confinada", porque acaba de llegar a Gijón, pero ilusionada por un ambiente carnavalero que, aunque este año quedará relegado a un formato online, celebra la creación de dos nuevas charangas ("Los Mazcaraos" y "La última y marchamos") y el regreso de "Los cruzaos de Ceares". La sardina envía un "beso salao" a las charangas recién llegadas y a las que llevan ya años desfilando, aunque reconoce que "no ye lo mismo celebrarlo desde casa" como tendrá que hacerse este año. Espera, por tanto, que su cuenta de Instagram (@sanrdinantroxu2021) reciba "muchos likes" y que las familias antroxeras de la ciudad empiecen a enviarle ya fotos y vídeos de sus disfraces. "Este año será online, desde casa, porque desde casa se está muy bien", razonó la "enlatada" sardina de este Antroxu en pandemia.

Desde hoy y hasta el día 16 de febrero Gijón no vivirá su tradicional Antroxu, tal y como asegura Alberto Ferrao, Concejal de Educación y Cultura: “el virus no entiende de fiestas, no distingue fechas”. Por ello, no se organizará desde Divertia ninguna actividad que suponga concentración de personas y de esta manera se suspende el pregón, las actuaciones musicales, el desfile y los concursos de disfraces y charangas. Asimismo, tampoco se decorará, ni se iluminará el Paseo de Begoña.

De este modo, el Antroxu 2021 se traslada al formato digital, aunque se mantendrá la tradición de disfrazar la estatua de Pelayo (en fecha sin determinar y en horario nocturno para evitar presencia de público). Asimismo, también la Sardina será protagonista, pero vive ya su particular Antroxu “enlatada” en su residencia gijonesa, desde donde colgará videos en la web de Festejos y desde donde realizará directos en los perfiles de sus redes sociales. Otro de los protagonistas, vía on-line, será Agustín, (Alberto Rodríguez), el conocido presentador del Concurso de Charangas, que tiene previsto ofrecer vídeos y conexiones tanto en la web, como también en sus redes sociales.

Festejos cuenta de nuevo en esta edición, para animar el Antroxu, con la colaboración de las charangas gijonesas, con las que ha mantenido contacto en los últimos meses. Las charangas, que este año no han podido ensayar y no han podido reunirse al ser grupos numerosos, enriquecerán la web con vídeos de actuaciones pasadas, nuevos vídeos y también con imágenes de cómo viven el Antroxu, cumpliendo las medidas y las restricciones sanitarias.