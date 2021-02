El asfalto no se extenderá a más calles con adoquines de Cimadevilla y el que ha levantado una intensa polémica ciudadana en el tránsito de las Ballenas desaparecerá tras el verano para dar paso a un nuevo firme adoquinado que recuperará la imagen tradicional de ese entorno del barrio histórico gijonés. Se ejecutará en base a las conclusiones del estudio de implantación de la plataforma única en la zona y su reurbanización, que han tenido que asumir los técnicos municipales ante los incumplimientos de la empresa a quien se le hizo el encargo a finales del año pasado, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Un estudio general fijará las fases de implantación y en base a ese cronograma se irán desarrollando proyectos por zonas para su licitación. El proyecto para este año es el del del tránsito de las Ballenas.

Aunque ese estudio se va a poner ya en marcha, la decisión política es que no se acometa ninguna obra en ese espacio hasta después de las fiestas de Cimadevilla, a mediados del mes de septiembre. El gobierno municipal no quiere que maquinaria y obreros puedan convertirse en la imagen veraniega de uno de los espacios de ocio y convivencia más típicos de Gijón. Y menos aún que se repita la experiencia del año pasado cuando los trabajos de peatonalización y acondicionamiento del paseo del Muro para respetar las medidas de distancia y seguridad por el covid –lo que dio lugar al también polémico y provisional “cascayu”– se hicieron en pleno mes de agosto entre críticas de todo tipo.

A partir de ahora, los trabajos en los viales de Cimadevilla se limitarán a esas labores de mejora puntual que desde el día 1 de este mes hace un equipo de cinco personas de la contrata de conservación viaria. El plan incluye actuaciones en la plaza de la Soledad, Rosario, Claudio Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza del Arcipreste Ramón Piquero, Muelle de Oriente, Instituto, Batería, Atocha, subida al Cerro y el camín de la Fontica. Todo ello en base a un acuerdo con la asociación de vecinos del barrio

El “resbalón” con el cambio de firme en el tránsito de las Ballenas que da lugar a una situación de provisionalidad que durará meses es una de las piezas del dominó que se cayó en los planes del gobierno que lidera Ana González para reordenar la movilidad y hacer mejoras en los viales y redes de servicios de Cimadevilla cuando falló la empresa a la que se le adjudicó el estudio para fijar la reurbanización del barrio con criterios de accesibilidad y definir todos los proyectos del denominado anillo circulatorio con la remodelación integral de sus calles. El contrato salió a licitación en agosto y se adjudicó en octubre con un plazo de tres meses. A finales del pasado mes de enero, el Ayuntamiento optó por su resolución tras incumplirse los plazos.

La decisión fue que los trabajos de ese estudio fueran asumidos de manera directa por los técnicos de Obras Públicas. De manera paralela, y en lo que tiene que ver con estudios de tráfico, se optó por incorporar un añadido al contrato con la UTE que está diseñando el nuevo Plan de Movilidad para Gijón con el objetivo de que haga un informe específico sobre Cimadevilla que pueda estar listo en dos o tres meses. Todo ello garantizaría que los proyectos previstos para el barrio alto se pudieran acometer en el último trimestre de este año. Para más largo es otro proceso abierto con Cimadevilla como protagonista: la revisión y actualización de su planeamiento urbanístico.

A la condición de Cimadevilla como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, desde 1975 hizo mención Jesús Martínez Salvador. El portavoz de Foro puso sobre la mesa la idoneidad de que cualquier actuación que se acometa en el barrio tenga el visto bueno de la Consejería de Cultura. “Desconocemos si se ha pedido ese informe y si es necesario; lo que si es seguro es que es recomendable”, indicó el edil.

“Solo saben hacer estropicios en símbolos de Gijón”, reprocha Foro al gobierno local

Un “powerpoint” de 17 páginas con una treintena de fotografías sirvió de apoyo al portavoz de Foro, el edil Jesús Martínez Salvador, para denunciar “las chapuzas” de las actuaciones del gobierno de PSOE e IU en materia de mantenimiento y conservación de la ciudad. “Gijón está mucho peor ahora que cuanto tuvo lugar el cambio de gobierno. En veinte meses de mandato se han dedicado a hacer estropicios en símbolos urbanísticos y culturales de Gijón y crear problemas donde no los había”, indicó el edil.

Entre esos espacios simbólicos degradados, entiende Foro que por la “inacción y dejadez” del gobierno de Ana González, Martínez Salvador enumeró la Universidad Laboral y sus piscinas, La Escalerona, el parque de Isabel la Católica, la avenida del Molinón, el entorno del Kilometrín y el río Piles y todo el paseo de Begoña. No se olvidó el edil de la oposición de recordar los problemas generados con el asfaltado del tránsito de las Ballenas o el estado de abandono del complejo deportivo de Perchera.

Martínez Salvador no se limitó a denunciar el mal trabajo del actual equipo de gobierno. También estableció comparaciones con el desarrollado por su partido cuando estaba en el gobierno de la ciudad. “Ya estamos hartos de esa cantinela de los ediles socialistas sobre lo que no hizo Foro. Yo reto al señor Ron (por Olmo Ron, edil de Obras Públicas) a que iguale la media de un millón de euros al año en ocho años que invirtió Foro en Cimadevilla. No creo que sea capaz de llegar ni a la mitad”, sentencio el concejal. En esos ocho millones de Cimadevilla, se incluyen los más de seis de consolidación de Tabacalera.