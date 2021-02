La estatuas más conocidas de Gijón ya están de Antroxu. Y casi que serán las únicas porque el coronavirus ha reducido a la mínima expresión el Carnaval de 2021. Lo que no ha podido borrar la pandemia es la ilusión de las doce charangas de Gijón por llevar el color y la magia por los cuatro puntos cardinales de la urbe. El busto de Carlos Prieto en el parque de El Lauredal se ha convertido en el héroe sanitario “Sanitrón” y la charanga “Perdiós de los nervios” ha hecho su particular guiño a Maradona con la escultura El Niño en el Arbeyal. Hay otras elecciones que han generado algo de polémica. Es el caso de la decoración de la charanga “Os Brasileiros do Xixón”, que antroxaron la estatua de Manolo Preciado en el entorno de El Molinón con una decoración típica del país sudamérico. Algo que algunos vecinos consideraron una ofensa a la memoria del histórico entrenador del Sporting. Una visión que no comparte el hijo de Preciado, Manuel Preciado Sáez. “Si lo viera mi padre se reiría sin parar, le encantaba el Carnaval”, afirma. “No le encuentro ningún problema”, añade.

La polémica no pasó desapercibida para Pablo Álvarez, el presidente de “Os Brasileiros”, que como muchos miembros del colectivo, recibió algunos mensajes quejosos con su actuación. Hace dos noches, él y otros tres integrantes de la charanga pusieron todo su esfuerzo en decorar el busto del entrenador. Les llevó bastante tiempo y seleccionaron sus mejores galas para que su trabajo fuera vistoso, prestando especial atención a los colores rojiblancos del Sporting. Cuenta Álvarez que ellos quisieron decorar la estatua de Octavio Augusto, una efigie que al final recayó sobre la charanga “La última y marchamos”, que este año debuta en el carnaval de Gijón. Por ello, les tocó disfrazar a la estatua de Preciado. “Entiendo que haya gente que no esté de acuerdo, pero lo hicimos con respeto y cariño. Somos del Sporting, sentimos mucho apreciado por Preciado, pero no hay nada ofensivo ni obsceno”, declara.

La ofensa solo la vieron algunos, porque el hijo de técnico, en conversación telefónica con este diario, reconoció no sentirse molesto por la decoración. “Se ve que no hay mala idea y para algo que se puede hacer este año”, postula. “Yo no lo haría, pero mi padre se descojonaría. A él le encantaba el carnaval. Seguro que ahí arriba está disfrazado también”, concreta Manuel Preciado Sáez, al que ayer por la mañana le enviaron muchos mensajes con el asunto.

Las estatuas y lugares públicos antroxados son más. Además de los mencionados, “Kop’a vino” plantó “El Vikingo”, en el parque de Contrueces; “Los Mazcaraos” colocaron a “Mazacarau”, en la plaza de Moreda; “Folixa pa Toos” convirtió la estatua de Salvador Allende, en Roces, en “Matavirus”; “Los Tardones” colocaron a “Relojín” en Begoña; “Los Gijonudos” pusieron a “La sardina gijonuda” en la plaza del Lavaderu; “Los Acoplaos” al “Bicho” en la calle Naranjo de Bulnes; “Los Cruzaos de Ceares” antroxaron la cruz de Ceares y “Los Restallones” colocaron el “Monigote Restallón” en la plaza de Santa Bárbara.