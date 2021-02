“Con los cierres, ayudas directas; cuando haya gente en la calle, bonos al consumo”

–¿Cómo se ha notado la pandemia en la Agencia?

–En cuanto a usuarios de nuestros servicios manejamos las mimas cifras. Sí lo hemos notado en la convocatoria del plan de empleo que acabamos de sacar. Tenemos 700 y pico solicitudes más que el año anterior, que ya tuvo un volumen alto. Ahora mismo, con la incertidumbre que hay por la pandemia, el interés de encontrar un empleo municipal a corto plazo es más elevado. En otros momentos había quien desechaba entrar en un plan de empleo porque tenía en mente otras opciones.

–Describa la situación.

–En febrero de 2020 teníamos unos 21.000 desempleados que en dos meses, en pleno impacto de la crisis, pasaron a ser 24.000; luego se fue bajando hasta septiembre pero desde entonces ha habido un incremento de entre 500 y 600 personas al mes. Ahora volvemos a estar en 24.000 desempleados, como en abril

–Y además de la evidencia de que el paro ha subido, ¿que otras reflexiones dejan las cifras?

–Una fundamental es que el 75% de los desempleados es del sector servicios y eso es preocupante por la dificultad de una recuperación rápida de ese empleo. Esto no es como la industria o la construcción que cuando vuelve a haber producción o hay obra se vuelve a generar empleo. Aquí hablamos de hostelería, de comercio, de turismo... de sectores muy supeditados a la evolución de la pandemia y a la recuperación de la actividad económica y social. Necesitan que las personas puedan salir a la calle, que tengan capacidad económica y confianza en el futuro para gastar. El grado de incertidumbre es muy elevado y el control no está en nuestras manos.

–¿Cuántas familias gijonesas se llevan ahora un sueldo a casa gracias a la Agencia Local de Empleo?

–Estamos finalizando el anterior plan de empleo regional con 184 personas, hay otras 100 del plan de empleo extraordinario del “Gijón Reinicia”, seis programas del Joven Ocúpate con 57 personas, otras 56 en escuelas taller y 35 en convenios de colaboración público-privada. Eso en contrataciones directas. Luego habría que valorar las indirectas por ayudas a la contratación y el impacto de las ayudas covid, que recibieron 2.040 solicitudes.

–Llegados a este punto de la crisis, ¿cual es el plan?

–Lo que estamos haciendo ahora mismo es centrarnos en lo inmediato, en lo que urge, e ir diseñando y planificando lo importante. El repertorio tiene que ver con temporalizar y adoptar las medidas que se ajusten a las necesidades de cada momento. Cuando hay cierres y restricciones, ayudas directas; cuando haya gente en la calle y no hay cierres, bonos al consumo. Eso es lo que se está negociando en la concertación. Los bonos para el verano y las ayudas para un poquito antes. También tenemos claro que en el horizonte está el fin de los ERTE y estamos buscando articular ayudas para evitar que esos ERTE caigan en el desempleo.

–¿Reformulando las ayudas a la contratación?

–Sí, con el objetivo de que esas ayudas no sean para contratar sino para mantener empleo. Entre los 1,2 millones de esa vía, el millón de esas ayudas a la hostelería sin terraza y alrededor de otro millón para bonos de consumo estaríamos hablando de poner en la calle otros 3,2 millones. Todo ello supeditado a los acuerdos con los agentes sociales en la concertación.

–Hablemos un poco de las primeras ayudas covid. ¿Cómo es posible que se presupuestaran cinco millones y las peticiones no superaran los 3,5?

–En la primera línea de esas ayudas, la de mantenimiento del empleo, se daba 1.500 euros por trabajador recuperado de un ERTE hasta un máximo de tres trabajando. Aquí el margen con lo presupuestado ha sido poco. Se van a abonar el 100% de las peticiones que cumplieron los requisitos en el 100% de lo solicitado. Donde hubo más margen fue en las ayudas a la reapertura de negocios donde se daban hasta 500 euros en base a las facturas que nos presentasen y muchas de esas solicitudes no alcanzaron esos 500 euros.

–¿Y cómo es posible que esas ayudas se plantearán ante el primer estado de alarma y muchas no estén pagadas en el estado de alarma de un año después?

–Este tipo de gestiones son complicadas: supone muchos procedimientos y movilizar a muchas áreas municipales. ¡Qué haríamos nosotros sin la Dirección General de Servicios y sin la Dirección Económico-Financiera! Es cierto que a los quince días de empezar a trabajar con las solicitudes sufrimos un atasco monumental por el aluvión y por la complejidad del proceso. Siempre desde el entendimiento de que el ciudadano de Gijón quiere que su dinero se distribuya con rigor y cumpliendo con la legislación vigente. No estamos satisfechos con el tiempo de respuesta. No, no lo estamos. ¿Las críticas? Las que vienen de ciudadanos y empresas las asumimos. Somos conscientes de que la gente en la calle necesita el dinero y que el tiempo se les echa encima pero que se sepa que empezamos a tramitar a finales de julio y en noviembre ya estábamos abonando. Otras críticas tienen más de interés político. Como soy de Gijón me va a permitir la gijonada. Si levantamos la vista al resto de los ayuntamientos de España y vemos lo invertido, la convocatoria de ayudas covid de Gijón es más que encomiable.

–¿Qué han aprendido para la próxima?

–Que en este Ayuntamiento también hay una Dirección General de Innovación. Estamos trabajando con ellos para que los procedimientos sean más ágiles. Ya sabemos lo que no tenemos que pedir y donde están las trabas que nos vamos a encontrar.

–Ese nuevo millón de ayudas directas tiene como prioridad a la hostelería sin terraza. ¿Llegará a más sectores?

–Todo se está valorando en la concertación social. Lo que tenemos claro es que hay que estar sincronizados con lo que sucede en Asturias pero también a nivel estatal e incluso diría que a nivel europeo. Hay que ser flexibles. Si a nivel autonómico o estatal se concede ayuda a un colectivo, nosotros tenemos que intentar priorizar a otro que esté menos cubierto. Hay que ser flexibles y ver en cada momento quien se puede quedar fuera. Todo teniendo en cuenta nuestras recursos que son considerables pero limitados.

–Se habló de feriantes, gimnasios, pequeños hoteles...

–Todo está sobre la mesa de concertación y en valoración.

–¿Habrá otro plan de empleo municipal extraordinario?

–Todo está supeditado a si hay dinero o no lo hay. Hay que ser claro y trasladar a la ciudadanía que el Ayuntamiento tiene la musculatura financiera que tiene. Se hizo uno en 2020 porque entendíamos que existía la necesidad de que 100 familias tuvieran ese recurso y, además, estaban las 20 plazas del plan de empleo cultural que buscaban dar respuesta a un colectivo muy afectado y eran un proyecto piloto para ir dándole un vuelco a nuestros planes de empleo, que es algo que estamos trabajando a medio plazo. Si ese plan de empleo cultural tiene éxito puede ser viable que se haga otro. Todo sujeto a la capacidad financiera. El plan extraordinario costó dos millones. Si tenemos dos millones mejor invertidos que en 100 contratos, nunca.

–Y entre todas esas urgencias, ¿cómo quedan las otras actividades que hace la Agencia?

–La Agencia Local de Empleo no paró durante todo este tiempo. Todo siguió en marcha, todo se pagó y seguimos avanzando en nuestros programas y con proyectos piloto en muchos ámbitos Que todo haya seguido adelante durante el confinamiento dice mucho del compromiso de los trabajadores municipales en general y de la Agencia, en particular.