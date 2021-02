Los usuarios del Tragamón piden aplazar el cierre temporal: “Somos una familia”

Muchas familias, ante la pregunta de cuál sería la mayor pérdida ante el cambio de gestión, mencionaban ayer el mismo nombre: Alejandro Valdés. Es, además del profesor de la escuela del Tragamón, uno de los impulsores del recinto. “Antes esto era todo árboles. Yo ayudé a talarlos. Esto empezó con gente que se animó a ir ganando terreno”, aseguraba, mientras señalaba con su palo. Se adentró en este deporte, cuenta, de casualidad, cuando probó en un viaje con un amigo a Miami. Al regresar, decidió darle una oportunidad a la disciplina y comenzó a ir a La Llorea. Hace de eso más de 30 años. “Aquí (en el Tragamón), llevaré unos 25. Ahora soy maestro y jugador profesional, fui aprendiendo poco a poco”, resume. Valdés da por hecho que junto a los otros cuatro empleados del campo será despedido y ayer se emocionaba al reconocerlo, pero explica que lo que más lamenta es no saber todavía cómo será la educación de los niños. “Tienen razón las familias: este campo es más llano y no hay tanta gente, así que un chaval que está empezando lo tiene más fácil para aprender y, como Madera III llevaba hasta ahora la gestión, para los críos también era más fácil venir un día y probar. No vas a matricular e invertir en un deporte para un crío que todavía no sabe que le gusta”, razona.

Junto a Valdés, otro de los puestos de trabajo en serio peligro es el de Belén Blanco, que lleva cuatro años vinculada al campo. “En total somos cinco trabajadores y todos hacemos un poco de todo. Ahora lo que tenemos es pura incertidumbre. Yo tengo 60 años y no sé qué va a pasar”, explica.

José Antonio Cortina supone que, de no llegarse a un acuerdo, su hijo Pelayo tendrá que aparcar el deporte. “Muchas familias, por horarios de trabajo, no podemos subir a la Llorea, que es a donde quieren trasladarnos de momento. Aquí teníamos unas instalaciones aceptables y en un sitio céntrico. Y precios asequibles. Y el mismo profesor desde hace muchísimo años. Son muchas cosas”, explica. “Aquí vienen muchos niños y jubilados buscando tranquilidad para jugar tranquilamente, sin presiones. Ahora quieren cerrarlo en la peor época posible, de repente, y sin explicarnos nada”, añade José Luis Arboleya, otro socio del complejo.

El que hace de portavoz en esta campaña de protesta es Misael Álvarez, también padre, socio y usuario. “Sabemos que Madera III llevamos aquí dos años de prestado y que si no quieren renovarnos pueden hacerlo, pero no se nos planteó ni siquiera la oportunidad de negociar. Eso es lo que nos molesta. No se nos informó de absolutamente nada y ahora cinco trabajadores en una edad muy mala van a ser despedidos”, critica.