La Policía Local intervino este sábado en una fiesta en un domicilio de la calle Cienfuegos en base a la ordenanza municipal de convivencia (no consta que se haya vulnerado ninguna normativa anticovid), por lo que los participantes fueron denunciados. Además, según informó el Ayuntamiento, también se propuso para sanción a nueve personas por incumplir el toque de queda, a cinco por saltarse el cierre perimetral y a tres por no ponerse –o no de forma correcta– la mascarilla.