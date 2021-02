El edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo ha reclamado la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que aquellas transmisiones en las que no se haya producido un incremento de valor no estén sujetas al impuesto de la plusvalía. El concejal, que instará al gobierno local a reclamar este cambio ante el Ejecutivo central, dice que hace casi cuatro años que el Tribunal Constitucional consideró no ajustado a derecho el cobro de este impuesto cuando no haya ganancias en la transmisión de un inmueble.