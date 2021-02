El escritor Nel Morán saca nuevo libro: “Los ricos de hoy en día no tienen empatía con su lugar de origen”

–Es su tercera novela, pero lleva tiempo escribiendo.

–En mi vida hay dos momentos básicos. Uno primero, en el que escribía para chavales con Maite González Iglesias, una compañera. Publiqué libros de texto y varios cuentinos. Escribí también una novela juvenil. Después, me pasé a la literatura adulta porque escribir para chavales me produce mucho dolor.

–¿Y eso?

–Porque fui maestro y tuve que dejarlo por el derrame cerebral. Me costó mucho.

–¿Le entraba nostalgia?

–Todavía en el día de hoy me entra dolor. Y eso que pasó hace 15 años.

–¿Nació entonces maestro y se hizo escritor por necesidad?

–Bueno, soy maestro de vocación, pero ahora creo que también soy escritor por vocación. Llegó un momento en el que no podía seguir dando clase, por salud. Y entonces, si no fuera por la escritura... Gracias a ella me siento vivo, me siento necesario. Lo es todo para mí.

–¿Cómo sobrevive alguien que no puede seguir haciendo lo que más le gusta?

–El tiempo te obliga a sobrevivir. Los seis primeros años fueron muy duros. Cuando me dijeron que tenía que dejar de dar clase me costó una barbaridad. Di clase en varios sitios, al estar en la enseñanza pública. Era maestro de Inglés a diferentes niveles. Mi último destino fue Soto de Luiña, en Cudillero. Conocí Asturias a raíz de la enseñanza.

–Su novela habla de desigualdades sociales y de trabajo. La portada ya es evocadora. Un autobús de Emtusa.

–La portada es de Samuel Castro, que hace las portadas de Ediciones Trabe. Me siento muy a gusto con ella. El autobús es de Emtusa, pero podría ser de cualquier otra empresa. Nunca se dice en el libro que se desarrolle en Gijón. Quiero que el lector vuele con su imaginación y la ciudad pueda ser cualquiera.

–Habla de una persona brillante en sus estudios universitarios y de otra que tiene enchufe. ¿Qué es más importante en la vida?

–Estuve en la enseñanza pública. Lo sabría mejor si hubiera estado en la privada o en la concertada, que es donde está esa gente. Hoy en día, si tienes una carrera brillante puedes ascender poco a poco, pero no van a ir a por ti a darte un trabajo impresionante. Sin embargo, si tienes apellidos, el trabajo sí va a ser impresionante desde el principio. Eso es una realidad que pasa.

–Desarrolle.

–De eso va la novela, es un grito. ¿Esto es una sociedad igualitaria? No. Debemos de luchar por ella. Por eso, el narrador es el hombre que grita esa cuestión. A veces, se confunde al escritor con el narrador. Yo escribí el libro, pero lo relata Dani, el protagonista. Él grita la injusticia que hacen con él. Esa lucha es justa. Es justo decir que si te has matado a estudiar no hay derecho a que acabes de portero y encima te encuentres a una compañera para la que hacías trabajos en tu lugar.

–Esta historia se repite en España con muchos jóvenes. ¿Qué salidas hay para ellos?

–Cada día es más desesperanzador. La situación es más catastrófica. La gente se encuentra cada vez más aislada, más triste, con rabia por dentro. Muchas veces no queda más remedio que marchar de donde uno quiere vivir para buscarse la vida. Los ricos hoy no tienen empatía con el lugar en el que nacieron y con la gente que vive en el mismo sitio. Solo miran por el dinero y a la clase que no tiene dinero no le queda otra que gritar.

–Usted defiende la cooficialidad. ¿Qué aportaría a Asturias?

–La oficialidad es la única manera de que la lengua subsista. Con ella, incluso puede perderse. Pero sin la oficialidad se pierde absolutamente, con ella igual se puede salvar.

–Prosiga.

–Vine de un pueblo a la ciudad. Estas manos recibieron palazos de los curas que me enseñaron. Viví el castigo físico que te hacían por hablar en asturiano. Lo peor no es eso, lo peor es que como neno llegabas a casa y le decías a tu madre, que era la que transmitía la lengua, que hablara bien. Hubo una represión absoluta y brutal y a eso solo se le da la vuelta con la oficialidad. Es el único camino.