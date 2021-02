La plataforma Hostelería con Conciencia (HCC) rechaza el sistema de bonos para incentivar el consumo que propone el Ayuntamiento como apoyo para reactivar la economía local tras el impacto de la pandemia. Miembros de la entidad comparecerán mañana en el Pleno para explicar que este sistema es “ineficaz y que solo beneficiará a grandes restaurantes y hoteles”. Además, reclamarán instalar terrazas en plazas de aparcamiento, una medida que apoya la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV). “El sistema de bonos no a ver una medida eficaz con los bares de barrio. Lo que necesitamos son ayudas directas”, asegura el presidente de HCC, David Sampedro.

La plataforma ultima una batería de actos para los próximos días para dar visibilidad al encierro de dos de sus integrantes, David Tejerina y Tono Permuy, en la parroquia de San José. Para hoy, el colectivo organiza una recogida de alimentos y una actuación del coro antifascista “Al Altu la Lleva”, todo ello en el propio templo, a partir de las 12.30 horas. Hostelería con Conciencia intervendrá en el Pleno municipal de mañana en formato vídeo. Mientras se desarrolla la sesión habrá una concentración paralela en la plaza Mayor.

Su intervención valdrá para afianzar su postura de rechazo al sistema de bonos de ayudas para incentivar el consumo propuesto por el gobierno local. “Los bonos incentivan el consumo, pero el problema no es no tener clientes, que sí los tenemos. El problema es no poder acogerlos con las restricciones o si tengo el local cerrado”, apuntó Félix Marcos, el portavoz de Hostelería con Conciencia, que reclama una vez más la llegada de ayudas directas para paliar los pérdidas por los gastos fijos. La plataforma asegura haber estudiado la implantación de herramientas parecidas en otras localidades en el concejo de Carreño, y en grandes ciudades como La Coruña, Bilbao o Valladolid.

Por otro lado, los hosteleros pedirán que se les permita instalar terrazas en plazas de aparcamiento. Una postura para la que cuentan con el apoyo de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón. “Nos dijeron que no se podía porque había quejas de los vecinos por la pérdida de sitio para aparcar, pero tenemos un documento de la FAV que afirma que están a favor”, puntualizó Sampedro. Por último, Hostelería con Conciencia puso en valor el sacrificio de sus dos integrantes encerrados en la parroquia de San José, David Tejerina y Tono Permuy. “Se están solidarizando con todas las personas que están sufriendo la crisis”, zanjó Lucía Nogueiro.