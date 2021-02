Grietas, humedades, ventanas desajustadas, ventilación que devuelve el humo a la cocina, electrodomésticos de más de 20 años que nadie cambia y un patio de luces con un techo acristalado por el que se filtra el agua cada vez que llueve, dejando los espacios comunes como una piscina. La lista de quejas de los 126 vecinos del número 8 de la calle Eduardo Varela, un bloque de viviendas de Vipasa en Montevil, es larga y variada. “Nadie hace nada por nosotros; llevamos aquí 23 años y no nos hacen ni caso. Urgen mejoras”, lamentan.

Ayer recibieron la visita del diputado regional de Podemos Rafael Palacios y la líder local, Alejandra Tejón, junto al edil Juan Chaves, a quienes relataron en primera persona su larga lista de penurias. “Mi madre es dependiente y no puede hacer uso de la bañera, así que solicitamos un plato de ducha. Pues ni caso. La cocina está hecha un desastre porque no hay ventilación hacia afuera, los humos se condensan y nada que cocines se pone todo hecho una porquería. El baño, igual: no ventila y se condensa toda la humedad”, explica Samuel Fernández.

Como él, Alfonsa Olivas también reclama un plato de ducha porque no tiene “movilidad y es un peligro la bañera”. “Por más que escribes y mandas fotos, ni contestan”, dice. En su caso tuvo que hacerse cargo de renovar toda la cocina, “porque los armarios no cerraban de la humedad y nadie se hace cargo”. Y lo peor, añade, “son los graves problemas de convivencia, que no se sabe a quién meten aquí y está el edificio destrozado; gente en la escalera drogándose, nos quemaron los trasteros hace poco... y nadie remedia nada”.

Para Rafael Palacios se trata de “una falta de empatía, de corazón, a las demandas de los usuarios y usuarias por parte de Vipasa”, con gran cantidad de problemas que “correspondería reparar a la empresa pública y “son una vez más lo habitual; el Principado es el peor casero que te puede tocar”. E instó a la gerente a actuar y a solucionar los problemas de los inquilinos. Muchos de ellos, como Javier García, han tenido que meter clavos en la puerta para evitar que le entren en casa, porque “apareció una grieta enorme y nadie la repara”. Además, se ha visto obligado a comprar una caldera eléctrica, toda vez que “la otra no funcionaba, y llegaban recibos que no sé cómo quieren que paguemos quienes vivimos en estas viviendas”.

Julio Mejías recuerda que en su día les ofrecieron una plaza de parking en el sótano del edificio, pero “lleva años cerrado”. Por no hablar de que “se comentaba que tendríamos opción a compra, pero no se volvió a hablar del tema”. Lo más urgente para ellos es que “se invierta dinero en arreglos”.

En este contexto de creciente demanda, la alcaldesa, Ana González, anunció ayer que está negociando con Vipasa la cesión de viviendas en Cimadevilla para que sea el Ayuntamiento el que las arregle y gestione.