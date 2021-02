El concejal del grupo municipal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo pedirá explicaciones en el Pleno municipal de hoy por la paralización de la tramitación de la ordenanza municipal de accesibilidad y exigirá que se retome su tramitación para poder aprobarse de forma definitiva cuanto antes.

Según explica Pérez Carcedo, la elaboración de esta ordenanza fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta de Ciudadanos en enero de 2016, y aprobada inicialmente, también por unanimidad, en el último pleno ordinario de la anterior corporación celebrado el 8 de mayo de 2019. Se publicó en el BOPA el 21 de junio de ese mismo año para abrir el preceptivo período de información pública durante 30 días. “Con la llegada del nuevo gobierno, no nos consta que se haya realizado ninguna actuación más, y no sabemos ni siquiera si se han presentado alegaciones o no, y por ello pediremos le pediremos que retome y agilice esta tramitación”, afirma.