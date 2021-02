La gijonesa de 41 años acusada de estafar 138.709,90 euros a su pareja sentimental, un hombre de 51 años con una discapacidad intelectual reconocida del 66 por ciento, argumentó esta mañana ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia que era él quien le daba el dinero para sus gastos porque no tenía ingresos. "Le acompañaba a sacar dinero, siempre me ayudó a pagar la renta y la luz porque yo no trabajaba y no tenía ingresos. A veces íbamos a comer por ahí o de compras; siempre que tenía gastos me daba dinero", explicó la mujer, que afronta cinco años de cárcel por un delito de estafa. Además, durante sus respuestas a su abogada, apuntó hacia una tercera persona, "una amiga transexual de los dos que me ayudaba a hacer transferencias por internet porque yo no sabía; ella tenía las claves porque era de mi confianza, pero creo que se aprovechó".

El afectado, que ahora está bajo la tutela de su hermano, reconoció la relación sentimental que habían mantenido. "Éramos inseparables, todo el día juntos", explicó ante el tribunal este vecino de La Camocha. Eso sí, nunca llegaron a convivir en la misma casa. "No saqué tanto dinero, no sé por qué se vació la cuenta, lo robarían", relató este hombre, que tiene trabajo y siempre llevó "una vida independiente", según relató su hermano. Fue este último quien se percató del saqueo de la cuenta al ir al banco con su hermano. "Fue el director el que nos dijo que denunciáramos, que había delito", explicó. El juicio quedó visto para sentencia.