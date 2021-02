La Policía Local denunció ayer a las 19.15 horas, en la Avenida de Gaspar García Laviana, a un grupo 14 personas por reunirse, según aclara el Ayuntamiento, "sin ser convivientes y sin mantener la distancia de seguridad". Además, se propusieron para sanción a otras 18 personas por no llevar mascarilla, a nueve por fumar sin distancia, a tres por no cumplir el toque de queda y a otras dos por no respetar el cierre perimetral.

Por último, los agentes denunciaron también a un local de la carretera de Somió por no cumplir las medidas anticovid, así como a su propietario, acusado por los agentes "por falta de respeto a la autoridad". En el mismo local se abrió un acta de drogas a un cliente.