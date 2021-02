“No tenemos igualdad de oportunidades, depende del centro y de su espacio”. Las familias del IES de Roces protagonizaron ayer una concentración “por la educación presencial, segura y de calidad”, dentro de las acciones llevadas a cabo desde la Plataforma “Asturias por una Educación Presencial Segura y de Calidad”. “Queremos que las clases sean presenciales”, indicó la presidenta del AMPA, Noelia de la Fuente, “en todos los niveles y centros docentes”.

Las familias consideran que el actual sistema de semipresencialidad vulnera el derecho a la educación en igualdad de condiciones para empezar a ser “un suplicio en muchos casos”. “Los padres que trabajan lo tienen muy difícil con este sistema por el que los niños van a clase presencial sólo algunos días, y sin apoyos en casa el abandono es total”, denunció De la Fuente. Por todo ello, las familias reclaman que todos los alumnos vayan a clase presencial siempre, porque “en otras comunidades se ha logrado” y ante la certeza de que “los chavales sufren mucho con este sistema: las notas han bajado mucho en alumnos que siempre fueron buenos, y se les nota poco concentrados para estudiar”, afirmaron los padres.

A ello se suma que las clases presenciales “son de repaso, no son para avanzar, y hay profesores que no dan online porque no tienen obligación de hacerlo”, denunciaron. Exigen a la Consejería que “busque una solución”, porque “no es problema de profesorado, sino del Principado”, y temen que el curso acabe siendo un fiasco con el sistema actual: “Estamos viviendo situaciones de mucho estrés para todos”.