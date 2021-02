La oposición echa en falta ideas para “crear empleo” con los fondos de la UE

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón recibieron ayer con dudas el plan de proyectos del gobierno local para atraer 180 millones de los fondos europeos, cuyos detalles adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Todos ellos creen que hace falta “más información y coordinación”, pero también echan en falta otra serie de medidas, que vayan ligados a una mayor sostenibilidad e innovación, y que también garanticen la creación de empleo.

“Hay que evitar volver a cometer errores pasados en los que se ha malgastado y dilapidado la importante financiación extra que llegó a Gijón y Asturias, como fue el caso de los fondos mineros. De hecho, algunos de los proyectos en los que parece trabajar el Gobierno nos suena a más de lo mismo, y ese desde luego no es el camino para optimizar el dinero que llegue a la ciudad”, advirtió Rubén Carcedo, edil de Ciudadanos. A su juicio, estos fondos se tratan de la última oportunidad “para poder reindustrializar nuestra ciudad bajo parámetros del siglo XXI”. De ahí que establezca su prioridad para “aquellos proyectos que contribuyan a la reactivación y reorientación de nuestra estructura productiva hacia sectores de alto valor añadido, sostenibles medioambientalmente y capaces de generar empleo estable y de calidad”.

El plan que estudia el gobierno local consta de 20 ideas, para intervenir en zonas degradadas y llevar a cabo principalmente proyectos de medio ambiente y movilidad. Entre las propuestas se encuentran la construcción un parque empresarial en La Camocha, un centro cultural en un depósito de agua en Roces, o ecomanzanas en El Coto, La Calzada o El Llano. También se resalta la importancia de la regeneración urbana en Cimadevilla, la construcción de casas modulares para jóvenes, o un proyecto de turismo sostenible para el barrio Alto.

Jesús Martínez Salvador, concejal de Foro, explicó en primer lugar que, a la espera de conocer el remate de los proyectos, “todos serían positivos para Gijón”. No obstante, incidió en la falta de propuestas que “puedan generan empleo en el municipio”. En Foro también lamentan el enfoque de las inversiones. “Parece que son todo proyectos de inversión netamente pública muy encaminados a la agenda 2030, pero no a la reindustrialización, ni a la retención del talento, ni se observan proyectos de colaboración público privada que pueda tener efecto multiplicador de la inversión”, indicó antes de recalcar que se debe orientar hacia la búsqueda de una solución para el que considera el gran problema de la ciudad: “No queremos que los fondos se inviertan únicamente en cemento, queremos que su destino ayude a solucionar el gran problema de empleo”.

Alberto López Asenjo, del Partido Popular, lamentó que se intente establecer un plan “al margen del consenso, que es algo esencial” y echa en falta dos puntos que cree que deberían estar incluidos. “Veo poca ambición en los ámbitos de innovación y sostenibilidad”, señaló en primer lugar. “Es una lástima que ejes como la compra de autobuses de cero emisiones se quede en mas un mero planteamiento cosmético”, subrayó.

“Celebramos que estén algunas de nuestras propuestas, como la del barrio solar, que permite un reparto energético a particulares, comercios y colectivos vulnerables a través de la generación de una planta en un edificio público como unas escuela o un polideportivo”, destacó Juan Chaves, edil de Podemos-Equo. Aunque en el apartado negativo critica el oscurantismo en el proceso de selección de ideas para optar a esas ayudas. “La falta de participación ciudadana es evidente que brilla total y absolutamente por su ausencia. Tanto es así, que ni siquiera conocemos cuáles fueron los requisitos que se han valorado para la selección de estos proyectos”.

Desde Vox, Eladio de la Concha mostró su preocupación por el hecho de que se pueda malgastar esas ayudas con un plan que fracase como los fondos mineros: “Se deben presentar proyectos que generen a medio y largo plazo actividad económica y empleo estable. Tenemos la experiencia de los fondos mineros y su nula repercusión positiva en las comarcas mineras, no hay más que ver el estado actual de las mismas”. También advirtió de que vigilarán que las ayudas económicas “no se dirijan fondos a proyectos que no vayan a tener continuidad y que sólo sirvan de armazón, sin contenido, para la captación de los mencionados fondos, pero que no vayan a ser eficaces para la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo”. Además apuntó otra crítica hacia el Gobierno regional: “Tiene que señalar la hoja de ruta a seguir por los Ayuntamientos y aún no la ha realizado”.